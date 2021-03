Truy nã kẻ truy sát tài xế ở Bắc Giang

Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố thêm 2 bị can liên quan vụ truy sát tài xế trên quốc lộ 37. Một người trong số này bỏ trốn nên bị truy nã toàn quốc.

Chiều 16/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố thêm 2 bị can liên quan vụ truy sát khiến tài xế Nguyễn Văn Bách (32 tuổi, ở huyện Tân Yên, Bắc Giang) tử vong đêm 11/11/2020.

Hai người bị khởi tố về tội Giết người là Nguyễn Văn Khôi (27 tuổi, ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) và Nguyễn Đức Hiếu (25 tuổi, quê Bắc Ninh). Do Hiếu đang bỏ trốn nên bị truy nã toàn quốc.

Nguyễn Văn Khôi (trái) và Nguyễn Đức Hiếu. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Trước đó, cảnh sát đã bắt tạm giam 4 đồng phạm của Khôi và Hiếu, gồm Nguyễn Sinh Mạnh (23 tuổi), Nguyễn Văn Ích (51 tuổi), Nguyễn Ngọc Sơn (30 tuổi, cùng ở huyện Hiệp Hòa) và Đặng Văn Thêm (21 tuổi, quê Yên Bái).

Nhà chức trách xác định đêm 11/11/2020, tài xế Bách chở chị Ngân và anh Lưu thuê đến một quán karaoke ở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa. Tới nơi, anh Bách ngồi chờ trên xe, còn 2 vị khách vào quán hát đánh ghen nữ tiếp viên tên Phượng vì cho rằng cô gái này quan hệ tình cảm với chồng chị Ngân.

Khi anh Bách chở khách quay về thì bị các bị can phóng ôtô truy đuổi. Nguyễn Đức Hiếu lúc này cũng cầm hung khí, phóng xe máy bám theo.

Đến xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, ôtô của anh Bách va chạm với xe tải chắn ngang đường do anh Khúc Văn Khiêm điều khiển. Sau đó, các bị can lao đến giật cửa xe, lôi tài xế ra ngoài.

Nạn nhân Bách (khoanh đỏ) sau khi va chạm với xe tải. Ảnh cắt từ video nhân chứng cung cấp.

Cảnh sát xác định lúc này anh Bách vẫn còn phản ứng của sự sống. Bị can Thêm, Ích đã đánh nạn nhân. Nguyễn Đức Hiếu cũng định lao vào hành hung nhưng được can ngăn. Sau đó, các bị can đưa chị Ngân và anh Lưu (trong tình trạng bất tỉnh) ra khỏi xe. Họ thừa nhận đã tát 2 người này nhưng nhằm mục đích "kiểm tra xem tỉnh hay chưa”.

Nạn nhân Nguyễn Văn Bách sau đó tử vong do gãy toàn bộ xương ức, dập gan phức tạp. Chị Ngân và anh Lưu bị thương, phải nhập viện điều trị.

Khi 4 bị can trong vụ án bị Công an huyện Hiệp Hòa khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng, gia đình nạn nhân đã gửi đơn cầu cứu đến Zing và một số cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận đơn cầu cứu của gia đình nạn nhân, phóng viên Zing đã nhiều lần về Bắc Giang tìm gặp nhân chứng, cơ quan chức năng để xác minh thông tin, phản ánh vụ việc. Sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã giao Văn phòng cơ quan CSĐT thụ lý vụ án.

Sáng 21/12/2020, Công an Bắc Giang thay đổi các quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can từ tội Gây rối trật tự công cộng sang tội Giết người đối với 4 người liên quan đến cái chết của tài xế Bách. Các quyết định tố tụng mới đã góp phần xoa dịu bức xúc của gia đình nạn nhân.