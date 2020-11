Truy nã kẻ trốn trại tạm giam ở Bắc Ninh

Lợi dụng lúc đông người ở phòng chờ, Bến trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh.

Chiều 5/11, Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đang truy bắt Đặng Văn Bến (25 tuổi, quê Yên Bái, bị can đã trốn khỏi trại tạm giam công an tỉnh này).

Đặng Văn Bến. Ảnh: Công an cung cấp.

Hôm 25/9, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bắt giữ Bến cùng một đồng phạm để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Ba ngày sau, Bến bị khởi tố, bắt tạm giam.

Chiều 29/9, Bến cùng đồng phạm được đưa đến Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh ở huyện Quế Võ.

Khi ở phòng chờ để làm thủ tục, Bến lợi dụng lúc đông người qua lại rồi bỏ trốn.

Ngày 16/10, Công an huyện Quế Võ ra quyết định khởi tố Đặng Văn Bến về tội Trốn khỏi nơi giam, giữ.

Ngày 19/10, cơ quan điều tra đã truy nã Bến.

Người dân phát hiện Đặng Văn Bến có thể báo về Công an huyện Quế Võ theo số điện thoại: 02223.863.205, hoặc điều tra viên Nguyễn Văn Nghĩa, SĐT: 0912.938.956.