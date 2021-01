Truy nã kẻ nổ súng vào xe của Dương Minh Tuyền

Bỏ trốn sau vụ nổ súng vào xe Dương Minh Tuyền, Hồ Văn Khoa bị công an truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 13/1, thượng tá Phạm Quang Huấn, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương), ký quyết định truy nã đối với Hồ Văn Khoa (28 tuổi, trú xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Công an kêu gọi Khoa ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật, đồng thời đề nghị người dân biết bị can này đang ở đâu thông tin đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương theo số điện thoại 0904.208.556.

Khoa được xác định là kẻ nổ súng vào xe của Dương Minh Tuyền (34 tuổi, ở phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh).

Quyết định truy nã Hồ Văn Khoa. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 4/1, Dương Minh Tuyền đi ôtô 7 chỗ từ TP Bắc Ninh đến dự tiệc mừng tân gia ở huyện Thanh Miện. Khoảng 19h cùng ngày, nhóm của Tuyền đến quán karaoke ở thị trấn Thanh Miện.

Khi một người trong nhóm của Dương Minh Tuyền ngồi trong ôtô thì 2 thanh niên bịt khẩu trang, đi xe máy đến gần. Kẻ ngồi sau đã dùng súng bắn về phía ôtô.

Thời điểm đó, Tuyền không ở trong xe. Vụ việc không gây ra thương vong về người nhưng khiến ôtô bị hư hỏng nhiều vị trí.

Danh tính 2 nghi phạm tham gia vụ nổ súng sau đó được xác định là Lã Văn Linh (21 tuổi, trú xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) và Hồ Văn Khoa.

Ôtô của Dương Minh Tuyền. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 6/1, công an triệu tập Lã Văn Linh lên làm việc, còn Khoa bỏ trốn đến nay. Linh khai tối 4/1, anh ta chạy xe máy, không biển số từ Hà Nội về thị trấn Thanh Miện đón Khoa.

Sau đó, Linh chở Khoa đến khu vực ôtô của Dương Minh Tuyền đang đỗ gần quán karaoke Tuấn Anh. Đến nơi, Khoa ngồi sau dùng súng bắn 3 phát về phía đầu ôtô của Tuyền. Gây án xong, cả 2 bỏ chạy về Hà Nội.

Nguyên nhân vụ việc được xác định do Dương Minh Tuyền và Hồ Văn Khoa có mâu thuẫn với nhau từ trước. Hai người này đã nhiều lần chửi bới, thách thức nhau trên mạng xã hội.

Cả hai hẹn nhau chiều 4/1 về ăn cỗ tân gia nhà Lê Văn Thái (38 tuổi, ở xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện) và giải quyết mâu thuẫn. Khoa không về được, Tuyền tiếp tục livestream xúc phạm, thách thức Khoa.

Đến ngày 7/1, Công an huyện Thanh Miện cũng đã khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng để tiếp tục điều tra vụ việc trên.

Dương Minh Tuyền được nhiều người biết đến với biệt danh "thánh chửi".

Ngoài việc thường xuyên đăng clip chửi bới, Dương Minh Tuyền còn chia sẻ hình ảnh gặp gỡ các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Đầu tháng 4/2019, kênh video của Dương Minh Tuyền bị YouTube hạ xuống do vi phạm nghiêm trọng chính sách. Tuy nhiên, gần một tháng sau, người này mở kênh mới.

Giữa tháng 10/2016, Dương Minh Tuyền bị Công an TP Bắc Ninh khởi tố, tạm giam về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Một tháng sau, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung đối với Tuyền về tội Hủy hoại tài sản.

Ngày 18/4/2017, TAND TP Bắc Ninh tuyên phạt Dương Minh Tuyền 32 tháng tù về các tội danh nêu trên. Theo bản án, do mâu thuẫn ở quán karaoke, Tuyền nổ nhiều phát súng gây náo loạn khu dân cư. Ngoài ra, Dương Minh Tuyền còn mang theo lựu đạn giả và dao quay lại tìm đối thủ.