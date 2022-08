Truy nã kẻ cầm đầu băng nhóm bảo kê ở chợ đầu mối

Lợi dụng danh nghĩa là ban quản lý chợ đầu mối, Nhận cùng đàn em bắt các tiểu thương và lái xe ở Chợ Mía phải nộp tiền bảo kê.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Khánh (37 tuổi), Trần Quốc Hưng (39 tuổi), Đào Văn Tùng (32 tuổi), Nguyễn Văn Nhận (42 tuổi) và Trịnh Quốc Trung (22 tuổi) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, Khánh, Hưng, Tùng và Trung bị bắt tạm giam, còn Nhận bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị truy nã.

Các bị can bị bắt giữ. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết thời gian vừa qua, Nhận lợi dụng danh nghĩa là ban quản lý Chợ Mía (chợ đầu mối hoa quả, ở xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang), đã chỉ đạo đàn em đe dọa, ép các tiểu thương phải nộp tiền để bảo kê.

Ngoài ra, chúng cũng tự ý thu tiền, cưỡng đoạt tài sản của nhiều lái ôtô trong khu vực chợ. Điều này gây bức xúc cho người dân, người kinh doanh buôn bán tại địa phương, gây mất an ninh trật tự.

Nguyễn Văn Nhận. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Tháng 4, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang lập chuyên án nhằm đấu tranh, triệt phá ổ nhóm trên. Ngày 9/8, lực lượng chức năng bắt giữ Khánh, Hưng, Tùng và Trung. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các bị can, cảnh sát thu giữ nhiều điện thoại di động, xe máy, tiền mặt... Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Nhận là kẻ cầm đầu, nhưng bị can này đã bỏ trốn.

Công an tỉnh Bắc Giang thông báo tới những người là bị hại cần đến Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra. Những cá nhân, tổ chức đến trình báo đều được giữ bí mật, bảo đảm an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng khuyến cáo người bị hại, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan trong vụ án trên không được ký khống vào bất kỳ văn bản nào với Ban Quản lý Chợ Mía và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng Hoàng Gia Phát. Hành vi này được xem là cản trở điều tra, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.