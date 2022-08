Truy nã đối tượng liên quan vụ án tiền giả ở TP.HCM

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM vừa ra quyết định truy nã Trần Ngọc Trung Nghĩa trong vụ án “làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án “làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” xảy ra tại TP.HCM và các địa phương khác.

Trần Ngọc Trung Nghĩa.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định đối tượng có liên quan đến vụ án là Trần Ngọc Trung Nghĩa (sinh ngày 2/10/1990, HKTT: 193/45 Hương Lộ Ngọc Hiệp, Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; nơi ở: số 9 Tân Phước, Vĩnh Trường, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Qua xác minh tại địa phương, Nghĩa không có mặt ở nơi cư trú, không rõ đi đâu, nên ngày 17/8/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM ra quyết định truy nã (số 02/QĐTN-ANĐT-Đ3) đối với Nghĩa về hành vi “lưu hành tiền giả”.

Ai phát hiện Nghĩa ở đâu, vui lòng báo cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM, địa chỉ: số 161 Nguyễn Du, Bến Thành, Q1, TP.HCM, gặp điều tra viên Hoàng Minh Tâm hoặc công an nơi gần nhất.