Truy nã đặc biệt nghi phạm sát hại 3 người ở Bắc Giang

Sau 2 ngày gây án, Hiếu vẫn bỏ trốn. Công an tỉnh Bắc Giang phát lệnh truy nã đặc biệt đối với bị can.

Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố bị can đối với Trần Văn Hiếu (47 tuổi, ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang) về tội Giết người.

Công an tỉnh cho biết sau khi gây án, Hiếu không có mặt tại địa phương, hiện không rõ bị can đang ở đâu. Cơ quan chức năng ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Hiếu.

Người dân khi phát hiện bị can có quyền bắt và giải người này đến trụ sở cơ quan công an, VKSND hoặc UBND gần nhất. Nếu ai có thông tin về nơi lẩn trốn của Hiếu, đề nghị thông báo tới Công an tỉnh Bắc Giang qua số điện thoại: 0913.258.127.

Cảnh sát cho biết người nào biết thông tin của Hiếu mà có hành vi che giấu hoặc không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Hình ảnh của bị can khi bỏ trốn. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, trưa 22/10, người dân thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, phát hiện ông Trần Đình Luật (72 tuổi, bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (72 tuổi, mẹ Hiếu) và chị Trần Thị Thảo (45 tuổi, em của Hiếu) đã bị Hiếu giết tại nhà riêng. Sau khi gây án, Hiếu lấy xe máy của bố bỏ trốn. Vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng.

Theo ông Đỗ Đức Dậu, Trưởng thôn Tuấn Mỹ, camera giám sát của gia đình ông Luật đã ghi lại được cảnh Hiếu sát hại bố và em gái tại sân nhà. Riêng bà Thoa bị giết ở gần cổng nên camera không quay được.

Ngay trong tối, Công an tỉnh Bắc Giang huy động toàn bộ lực lượng phòng nghiệp vụ, công an các huyện và đề nghị các tỉnh lân cận phối hợp, truy bắt nghi phạm.

Theo nhà chức trách, Hiếu từng lấy vợ và có 2 con. Năm 2015, nghi phạm mâu thuẫn rồi chém trọng thương người "đầu ấp tay gối". Hiếu nhận án 6 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 13/10, nghi phạm mãn hạn tù và trở về nhà bố mẹ đẻ ở huyện Lạng Giang. 10 ngày sau, vụ thảm án xảy ra.