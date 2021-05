Truy nã đặc biệt kẻ chém người đến tàn phế

Anh Vũ bị 7 người dùng hung khí truy sát. Nạn nhân bị chém tổn thương cột sống, liệt 2 chân với tỷ lệ thương tật 98%.

Theo hồ sơ vụ án, 0h15 ngày 26/10/2020, anh Nguyễn Thanh Vũ (38 tuổi, ngụ đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) ngồi nhậu cùng với 4 người bạn tại quán bia trên đường Nguyễn Công Bình thuộc xã Trung An, TP Mỹ Tho.

Trong lúc nhậu, anh Vũ có mâu thuẫn với một cặp vợ chồng. Khi họ ra về, nhóm thanh niên khoảng 7 người chạy xe máy đến quán, dùng mã tấu chém nhiều nhát vào người anh Vũ. Nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Vũ bị truy nã về tội Giết người.

Theo kết quả giám định tỷ lệ thương tật của Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang, anh Vũ bị tổn thương cột sống, liệt hai chân, tỷ lệ thương tích qua giám định là 98%.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên bỏ trốn khỏi địa phương, gây khó khăn trong công tác điều tra. Cơ quan điều tra Công an TP Mỹ Tho đã khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích và truy bắt nhóm hung thủ gây án.

Sau đó, Công an TP Mỹ Tho chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Tiền Giang điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Võ Tuấn Vũ (tự Bo, 28 tuổi, ngụ ấp 3, xã Trung An, TP Mỹ Tho) về tội Giết người.

Do Vũ và đồng bọn bỏ trốn nên ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Tuấn Vũ.