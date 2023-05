Truy nã cựu nhân viên ngân hàng ở Hà Nội về tội lừa đảo

Nguyễn Hoàng Giang từng là nhân viên ngân hàng. Quá trình làm việc, bị can này đã câu kết với một số người khác làm giả hồ sơ vay tiền để chiếm đoạt tiền.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Giang (sinh năm 1989; hộ khẩu thường trú ờ phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) từng là nhân viên ngân hàng. Quá trình làm việc, Giang đã câu kết với một số người làm giả hồ sơ vay tiền để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Quyết định truy nã Nguyễn Hoàng Giang.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 25/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Giang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

​Ngày 26/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Hoàng Giang.

"Nếu phát hiện đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Công an quận Hoàn Kiếm qua số điện thoại 0982.842.971; cơ quan công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội", Công an TP Hà Nội thông báo.

Cơ quan công an yêu cầu đối tượng bị truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.