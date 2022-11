Truy nã bị can trong vụ án giết người

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1987, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Giết người.

Nghi phạm Nguyễn Quốc Hùng. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo tài liệu điều tra, ngày 14/8/2021, Nguyễn Quốc Hùng cùng Dương Văn Đức (sinh năm 1983, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Thế Long (sinh năm 1978, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai), Ngô Minh Hà (sinh năm 1984; trú tại Phủ Lý, Hà Nam) tìm đánh anh N. (sinh năm 1988, trú tại phường Vĩnh Hưng) vì người đàn ông này đánh anh trai của Đức. Khi đến ngõ 196 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, các bị can dùng hung khí đuổi đánh khiến anh N. bị thương nặng ở vùng đầu.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người. Tuy nhiên, Nguyễn Quốc Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với với Nguyễn Quốc Hùng về tội Giết người.

Nếu phát hiện bị can ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP (SĐT: 0977966111), cơ quan công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội.

Cơ quan công an yêu cầu bị can truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.