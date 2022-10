Truy nã bị can liên quan vụ giết người ở Hải Phòng

Công an TP Hải Phòng đang điều tra vụ án giết người, cố ý gây thương tích xảy ra ngày 23/12/2018 tại nhà số 839 Ngô Gia Tự, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với bị can Trần Trọng Hiếu, sinh ngày 6/1/1990 tại Hà Nam, là lao động tự do, có số CMND/thẻ CCCD/Hộ chiếu: 168298587 do Công an tỉnh Hà Nam cấp ngày 19/7/2006 về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra đề nghị bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay Trần Trọng Hiếu đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, các cá nhân, tổ chức báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng theo địa chỉ số 4 Lê Đại Hành, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, SĐT: 0692875723 hoặc điều tra viên Nguyễn Quang Vinh, SĐT: 0966212389.