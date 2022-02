Truy nã bị can giết 2 người rồi bỏ trốn

Giết 2 người bằng rìu hôm 18/1, Tăm vẫn đang lẩn trốn cơ quan chức năng. Công an tỉnh Sơn La đã phát lệnh truy nã bị can về tội giết người.

Ngày 15/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La phát thông báo truy tìm Vì Văn Tăm (33 tuổi, ở huyện Mộc Châu) để điều tra về tội Giết người.

Tăm được xác định là người đã giết anh L.X.P. và anh L.V.I. (cùng trú tại bản Sò Lườn, xã Mường Sang) rồi bỏ trốn hôm 18/1. Đến ngày 28/1, Công an tỉnh Sơn La khởi tố bị can đối với Tăm về tội Giết người. Quyết định truy nã bị can được lãnh đạo công an tỉnh ký ngày 4/2.

Cơ quan chức năng cho biết Tăm cao khoảng 1m58, da trắng, tóc đen, sống mũi thẳng, có nốt ruồi cách 3 cm trước cánh mũi phải. Trước khi bỏ trốn, bị can cư trú tại bản Sò Lườn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.

Cảnh sát cho biết người dân khi phát hiện Tăm có quyền bắt, giải ngay đến cơ quan công an, trụ sở VKSND, UBND gần nhất hoặc thông báo cho Công an tỉnh Sơn La qua số điện thoại: 0692.680.193; 0976.456.156.

Trước đó, chiều 18/1, cảnh sát địa phương nhận tin báo về việc anh P. và I. bị Tăm dùng rìu bổ nhiều phát vào người dẫn đến tử vong tại một lán nương ở bản Sò Lườn. Sau khi gây án, Tăm bỏ trốn khỏi hiện trường và nơi cư trú.

Trao đổi với Zing, lãnh đạo Công an huyện Mộc Châu cho biết kẻ gây án bỏ trốn ở khu vực rất rộng, địa hình đồi núi rậm rạp. Khi vụ án xảy ra, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ được huy động để khoanh vùng, truy bắt Tăm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.