Truy nã bị can dùng súng bắn chết người

Trần Hoàng Hiếu bị cáo buộc dùng súng bắn chết người phụ nữ sinh năm 1993. Sau khi gây án, nghi phạm trốn khỏi địa phương.

Chiều 2/2, Công an TP Hải Phòng phát thông báo truy nã nghi phạm giết người đặc biệt nguy hiểm.

Quyết định truy nã. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Theo cơ quan điều tra, vụ án giết người xảy ra ngày 24/10/2022, tại thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Qua điều tra, công an xác định hôm đó, tại nhà riêng, Trần Hoàng Hiếu sử dụng súng bắn chết chị L.T.L.D. (sinh năm 1993, trú tại Hồng Bàng, Hải Phòng). Sau khi gây án, Hiếu trốn khỏi địa phương.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, ra quyết định truy nã với Trần Hoàng Hiếu (sinh năm 1985, nơi thường trú số 34A/128 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng; nơi ở hiện tại thôn Vân Tra, An Đồng, An Dương, Hải Phòng) về tội giết người.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp bị can truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng, địa chỉ: số 4 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, điện thoại: 0225.3895874 hoặc 0913.878.881 (điều tra viên Vũ Ngọc Hưng).