Truy nã bị can dâm ô trẻ dưới 16 tuổi

Sau khi dâm ô với trẻ dưới 16 tuổi, Phan Văn Bảy đã bỏ trốn nên cảnh sát ra quyết định truy nã.

Ngày 16/2, Công an quận Ô Môn, TP Cần Thơ, cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can Phan Văn Bảy (45 tuổi, ở xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo cảnh sát, vụ án xảy ra vào ngày 29/5/2021 ở khu vực 12, phường Châu Văn Liêm. Trong thời gian cảnh sát điều tra, Bảy đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bị can Phan Văn Bảy. Ảnh: Minh Anh.

Cảnh sát đã điều tra, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can. Do Bảy đã bỏ trốn và hiện không rõ ở đâu nên cảnh sát đã ra quyết định truy nã, đồng thời thông báo đến công an các tỉnh, thành phối hợp truy bắt bị can.

Các cơ quan, tổ chức và người dân, nếu phát hiện bị can, bắt ngay và thông báo đến công an nơi gần nhất hoặc liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn, gặp điều tra viên Huỳnh Thanh Hùng, số điện thoại: 0918238706.

Cảnh sát yêu cầu bị can ra đầu thú để nhận được chính sách khoan hồng.