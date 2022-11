Truy đến cùng những đối tượng vi phạm từ clip trên mạng xã hội

Hành vi của nhóm này bị người dân tố giác, cung cấp thông tin qua một clip trên mạng xã hội do chính nhóm này đăng tải để câu “like”.

Ngày 9/11, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã làm rõ nhóm đối tượng điều khiển môtô lạng lách trên đường gây mất TTATGT trên nhiều tuyến đường. Hành vi của nhóm này bị người dân tố giác, cung cấp thông tin qua một clip trên mạng xã hội do chính nhóm này đăng tải để câu “like”.

Trước đó, người dân cung cấp cho cơ quan công an một clip ghi lại hình ảnh một nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển môtô lạng lách, đánh võng quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Đoạn clip khiến người xem bức xúc về hành vi liều lĩnh, bất chấp an toàn của người tham gia giao thông. Clip sau đó được chuyển cho Công an quận Hải Châu xác minh, làm rõ.

Công an quận Hải Châu làm việc với nhóm đối tượng vi phạm từ nội dung của clip.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hải Châu xác định tài khoản “C.B” đã đăng tải clip nói trên nên mời chủ tài khoản là P.H.Ch. (2008, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) làm việc. Tại cơ quan công an, Ch. đã thừa nhận có đăng tải clip nhưng anh không trực tiếp cùng tham gia với nhóm thanh thiếu niên vi phạm. Anh chỉ sao chép clip từ tài khoản facebook mang tên “C.K” rồi đăng lại.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an quận Hải Châu mời H.Đ.H. (2007, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu), là chủ tài khoản facebook “C.K” làm việc. Qua đấu tranh, H. thừa nhận mình là “chủ nhân” của clip và khai ra thêm những đối tượng tham gia.

Theo đó, Công an quận Hải Châu mời T.G.K. (2006, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ); T.V.T. (2007) và L.N.N.N. (2008, cùng trú Q. Hải Châu) đến làm việc. Ngoài ra, khi kiểm tra nơi ở của H.Đ.H., Công an còn phát hiện và thu giữ nhiều hung khí tự chế gồm: 5 cây dao phóng lợn, 3 lưỡi dao, 3 thanh kim loại và 21 vỏ chai thủy tinh dùng để chế tạo bom xăng.

Hiện các đối tượng liên quan đã bị lập biên bản và bàn giao cho gia đình bảo lãnh trong thời gian chờ điều tra, xử lý. Vụ việc cũng được chuyển cho Công an quận Thanh Khê để tiếp tục điều tra vì nhóm này có hành vi vi phạm trên địa bàn quận này.

Công an thu giữ nhiều hung khí tự chế từ nhóm thiếu niên.

Hiện nay, nổi lên tình trạng thanh thiếu niên vi phạm giao thông rồi quay phim, vô tư đăng tải để khoe “chiến tích” trên mạng xã hội. Những clip “nhảm nhí” xuất hiện tràn lan để lại nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến tâm lý, nhận thức của trẻ em, học sinh nên cần được xử lý mạnh tay để răn đe, giáo dục. Mới đây, Công an quận Hải Châu cũng đã làm rõ, xử lý một vụ việc tương tự như trên.

Cụ thể, vào ngày 25/10, công an quận đã tiếp nhận thông tin và mời nhóm 10 thanh thiếu niên từ 17 đến 19 tuổi liên quan lên trụ sở để làm rõ. Theo clip ghi lại, cả nhóm khi đến đường Quy Mỹ (phường Hòa Cường Nam) đã dàn hàng ngang chụp hình, quay clip điều khiển môtô nẹt pô, lạng lách, đánh võng, bóp còi inh ỏi. Đoạn clip ghi lại cảnh vi phạm được các đối tượng tung lên mạng xã hội, khiến người dân bức xúc.

Hiện nay, Công an TP Đà Nẵng kêu gọi và tiếp nhận người dân gửi hình ảnh, clip về các trường hợp vi phạm Luật GTĐB để lực lượng chức năng xem xét, xử lý. Qua đó, không chỉ riêng Công an quận Hải Châu mà nhiều đơn vị, địa phương khác cũng đã xử lý nghiêm rất nhiều trường hợp vi phạm từ hình ảnh, clip của người dân.