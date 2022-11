Truy bắt thanh niên nổ súng ở quán nhậu

Mâu thuẫn trong quán nhậu, Phạm Quang Thịnh rút súng ra bắn nhưng không trúng ai.

Tối ngày 18/11, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn đang truy tìm Phạm Quang Thịnh (26 tuổi) ở thôn An Điềm 2 (xã Bình Chương, huyện Bình Sơn).

Thịnh là nghi phạm trong vụ nổ súng tại quán nhậu vào khuya ngày 17/11.

Phạm Quang Thịnh, nghi can trong vụ nổ súng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h40 ngày 17/11, hai nhóm thanh niên đánh nhau tại một quán nhậu ở khu dân cư Đông Nam, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.

Thịnh đã rút súng bắn vào đối phương nhưng viên đạn không trúng ai. Sau khi nổ súng bất thành, Thịnh bị nhóm đối thủ tước súng, đánh trọng thương. Thịnh được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau đó đã bỏ trốn.

Khẩu súng cơ quan công an thu giữ tại hiện trường.

Qua điều tra bước đầu, Công an huyện Bình Sơn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định thanh niên nghi sử dụng súng trong lúc đánh nhau là Phạm Quang Thịnh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.