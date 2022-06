Truy bắt nhóm người lẩn trốn vào rừng sâu sau khi vứt lại 10 kg ma túy

Thầy giáo tiểu học tàng trữ trái phép chất ma túy

0

Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lương Văn Sơn (SN 1989) trú tại bản Xốp Thạng, xã Hữu Lập.