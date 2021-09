Truy bắt nghi phạm trong đường dây vận chuyển hơn 1 tạ ma túy đá

Thấy đồng bọn bị bắt giữ, Hòa lẩn trốn tại nhiều khu vực rừng núi hiểm trở. Cảnh sát mất 8 tháng để bắt giữ anh ta.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ, bàn giao Giàng Seo Hòa (32 tuổi, ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Giàng Seo Hòa khi bị bắt. Ảnh: Thanh Tuấn.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, tháng 1, Hòa cùng Vàng Seo Sử lên kế hoạch vận chuyển 115 kg ma túy đá từ Nghệ An đến Lào Cai để mang sang Trung Quốc tiêu thụ. Sử khi đó nhận nhiệm vụ lấy chất cấm ở Nghệ An tuy nhiên đã bị công an địa phương bắt giữ.

Công an tỉnh Nghệ An đã mở rộng điều tra, đề nghị Công an tỉnh Lào Cai phối hợp bắt giữ Giàng Seo Hòa. Biết tin đồng bọn bị bắt, Hòa đã lẩn trốn tại nhiều khu vực rừng núi hiểm trở ở huyện Mường Khương.

Cảnh sát cho biết Hòa nhiều lần tìm cách vượt biên nhưng bất thành do sự kiểm soát gắt gao của lực lượng chức năng.

Đến 9h30 ngày 31/8, nghi phạm bị Công an tỉnh Lào Cai cùng Công an huyện Mường Khương bắt giữ sau 8 tháng lẩn trốn.