Truy bắt nghi phạm trốn truy nã trong rừng Bình Thuận

Sau khi truy đuổi 2 km trong rừng Tánh Linh, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Thạnh. Người này bị Công an Quảng Trị truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát bắt giữ Thanh. Ảnh: C.A.

Ngày 21/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa bắt bị can Võ Văn Thạnh (25 tuổi, trú tại xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng) đang trốn truy nã tại Bình Thuận. Lực lượng chức năng đang di lý bị can về Quảng Trị để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào tháng 4/2022, khi cơn sốt đất đang nóng trên địa bàn Quảng Trị, Thạnh rủ Võ Đình Nam (26 tuổi, cùng trú tại xã Hải Hưng) tham gia làm môi giới đất để kiếm lời. Thạnh đã đưa thông tin gian dối là có người phụ nữ ở Huế cần làm hồ sơ đất, đồng thời sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo, sử dụng sim rác để đưa thông tin gian dối về việc nộp tiền để làm hồ sơ cho Nam.

Tin tưởng bạn bè, Nam đã nhiều lần chuyển để Thạnh làm hồ sơ. Tuy nhiên, Thạnh sử dụng để tiêu xài với số tiền chiếm đoạt tổng cộng hơn 562 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, thông tin thu thập, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Văn Thạnh. Tuy nhiên, Thạnh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên cơ quan này đã ra quyết định truy nã đối với Thạnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình đấu tranh gặp nhiều khó khăn do bị can liên tục đổi chỗ ở, không liên lạc với gia đình và lẫn tránh công an.

Đến ngày 19/2, nhận thông tin về việc Thạnh đang trốn tại nhà người cô ruột tại huyện Tánh Linh (Bình Thuận), Phòng Cảnh sát hình sự đã lập tổ công tác để truy bắt.

Sau khi phát hiện bị can đang trốn tại ngôi nhà hoang ở xã Măng Tố, huyện Tánh Linh, Bình Thuận, lực lượng chức năng đã quyết định chia các cánh bao vây khu vực.

Phát hiện sự việc, Thạnh đã bỏ chạy vào rừng Tánh Linh hơn 2 km, thì bị cảnh sát bắt giữ.