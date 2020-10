Truy bắt kẻ đâm chết người ở quán nhậu

Cảnh sát đã trích xuất camera để xác định nghi phạm đâm chết thanh niên 28 tuổi tại quán nhậu ở Long An.

Ngày 12/10, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo công an, tối 11/10, Lê Anh Khoa (28 tuổi, quê Hậu Giang) cùng nhóm bạn đến nhà hàng tại khu phố 6, thị trấn Bến Lức ăn nhậu.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: A.L.

Đến gần khuya, một số người trong nhóm này xảy ra xô xát. Khoa bị một thanh niên cầm dao đâm trọng thương. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau đó, nhóm thanh niên liên quan cũng rời khỏi quán.

Công an huyện Bến Lức đang phối hợp Công an tỉnh Long An trích xuất camera truy bắt kẻ gây án.