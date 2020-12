Truy bắt băng nhóm cướp xe máy trong đêm

Chạy xe máy trong đêm, ông Phụng bị nhóm thanh niên dùng gậy 3 khúc đánh và xịt hơi cay rồi cướp xe tẩu thoát.

Ngày 30/12, Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị này đang phối hợp Công an huyện Bến Lức điều tra, truy bắt băng nhóm cướp tài sản tại khu vực xã Nhựt Chánh.

Chiếc xe và biển số phương tiện bị cướp. Ảnh: A.L.

Theo công an, khoảng 0h30 ngày 29/12, ông Lê Văn Phụng (46 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ) chạy xe máy trên đường tỉnh 832, hướng huyện Tân Trụ về thị trấn Bến Lức.

Khi đến gần chợ Việt Cường, xã Nhựt Chánh (huyện Bến Lức), ông Phụng bị 4 thanh niên chạy 2 xe máy ép vào lề đường.

Ông Phụng bị nhóm này dùng gậy 3 khúc đánh, xịt hơi cay rồi cướp xe máy tẩu thoát.

Nạn nhân bị thương nhẹ và đến cơ quan điều tra trình báo. Ông Phụng cho biết trong cốp xe máy có nhiều giấy tờ quan trọng.