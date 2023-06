Truy bắt bằng được những người tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

Chiều 15/6, thiếu tướng Lê Vinh Quy, giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk, gửi thư kêu gọi, động viên cán bộ, chiến sĩ truy bắt bằng được những người gây ra vụ tấn công 2 trụ sở.

Trong thư, thiếu tướng Lê Vinh Quy nêu rõ: rạng sáng 11/6, các nhóm người sử dụng vũ khí tấn công manh động vào trụ sở UBND 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, làm 8 đồng chí cán bộ xã, công an xã hy sinh và bị thương, đồng thời cướp đi tính mạng của 3 người dân trên địa bàn; để lại những đau thương mất mát to lớn, gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Đây là những hành vi tội ác man rợ, mất nhân tính, đáng lên án và cần được đấu tranh, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Thư giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk gửi động viên cán bộ, chiến sĩ.

“Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ biến đau thương thành hành động cách mạng; tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh, truy bắt bằng được những người đã gây ra vụ việc trên để xử lý nghiêm theo quy định, nhanh chóng ổn định tình hình, tư tưởng trong quần chúng nhân dân; thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ gia đình các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh để góp phần làm vơi đi nỗi đau của người ở lại; quan tâm, động viên các cán bộ chiến sĩ bị thương, đang điều trị để nhanh chóng ổn định sức khỏe, tinh thần”, thiếu tướng Quy nêu.

Thêm một người trong vụ tấn công bị bắt giữ vào chiều 15/6.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các loại nghi phạm; quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân...

Lực lượng CSCĐ tiếp cận một mục tiêu nơi các đối tượng tham gia vụ tấn công đang lẩn trốn.

Đồng thời, toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự; tích cực, chủ động tham gia đấu tranh tố giác tội phạm.

Tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cách mạng, cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn lôi kéo, chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tuyệt đối không tin, không nghe theo kẻ xấu.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Bộ Công an tham gia tác chiến truy bắt các nghi phạm.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy tin tưởng với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân cùng với quyết tâm chính trị cao, truyền thống đoàn kết trên dưới một lòng, lực lượng công an tỉnh nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó.

Công an huyện Buôn Đôn quyên góp, ủng hộ gia đình các chiến sĩ hy sinh

Sáng 15/6, Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, tổ chức phát động tới toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập tấm gương hy sinh dũng cảm của 4 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Tại buổi phát động, đồng chí thượng tá Đinh Quang Thành, Trưởng Công an huyện Buôn Đôn, tóm tắt vụ việc ngày 11/6 và nêu gương hy sinh dũng cảm của 4 cán bộ, chiến sĩ gồm: thiếu tá, liệt sĩ Hoàng Trung (cán bộ Công an xã Ea Ktur), thiếu tá, liệt sĩ Trần Quốc Thắng (cán bộ Công an xã Ea Tiêu, đại úy, liệt sĩ Hà Tuấn Anh (cán bộ Công an xã Ea Tiêu) và đại úy, liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân (cán bộ Công an xã Ea Ktur).

Theo thượng tá Thanh, thông qua việc học tập gương hy sinh dũng cảm của các liệt sĩ, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an huyện cần tiếp tục trau dồi, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn quyên góp, ủng hộ gia đình 4 liệt sĩ cùng đồng đội bị thương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng CAND, kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch đối với CAND để nhân dân hiểu rõ, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Với tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình đồng chí, đồng đội, tại buổi phát động, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đã tổ chức quyên góp được số tiền 130 triệu đồng để ủng hộ gia đình thân nhân 4 liệt sĩ và 2 đồng chí bị thương đang điều trị tại bệnh viện.