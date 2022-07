Truy bắt 2 tên cướp vàng liều lĩnh

Ngày 13/7, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ 2 tên cướp vàng manh động tại huyện Vị Thủy, Châu Thành.

Khoảng 11h30 ngày 8/7, Lương Thanh Rồi (trú xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) uống nước gần cổng chợ Nàng Mau (ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy), thì phát hiện một phụ nữ đeo dây chuyền vàng điều khiển xe máy chạy ngang nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Lập tức đối tượng phóng lên xe máy biển số 69E1-019.xx đuổi theo. Khi vừa vượt qua mặt người phụ nữ, Rồi liền chặn đầu và ra tay giật sợi dây chuyền của nạn nhân nhưng bất thành.

Quá bất ngờ và hoảng sợ, người phụ nữ bỏ xe máy chạy bộ được một đoạn thì té ngã. Thấy vậy, Rồi lao tới tiếp tục giật sợi dây chuyền. Do bị hại chống cự quyết liệt, đối tượng chỉ lấy được một đoạn rồi lên xe máy tẩu thoát. Nhận tin báo, Công an huyện Vị Thủy huy động lực lượng chia làm nhiều mũi truy bắt kẻ gây án. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, trinh sát bắt giữ Rồi tại một tiệm game bắn cá ở thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A.

Qua đấu tranh, Rồi khai sau khi cướp được đoạn dây chuyền vàng đã đem đến tiệm vàng ở xã Phương Bình (huyện Phụng Hiệp) bán được 13 triệu đồng, sau đó đi chơi game bắn cá và bị bắt. Khám xét người đối tượng, công an thu giữ 8,7 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy ra quyết định tạm giữ hình sự Lương Thanh Rồi về hành vi cướp tài sản.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành ra quyết định tạm giữ hình sự Đoàn Văn Vũ (SN 2002, trú ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành) về hành vi cướp giật tài sản. Theo kết quả điều tra, khoảng 13h ngày 4/6, Vũ vào tiệm vàng tại chợ Mái Dầm (thị trấn Mái Dầm) giả vờ hỏi mua lắc vàng. Sau đó, đối tượng yêu cầu chủ tiệm cho xem nhẫn.

Đoàn Văn Vũ.

Khi vừa cầm chiếc nhẫn một lượng vàng 24K, đối tượng liền đeo vào tay rồi bỏ chạy và nhảy xuống sông Mái Dầm định trốn thoát nhưng bị chủ tiệm vàng cùng một số người dân vây bắt. Đến tối cùng ngày, Công an huyện Châu Thành cũng tìm được chiếc nhẫn tang vật ở sông Mái Dầm do Vũ đánh rơi. Bước đầu, đối tượng khai do nợ nần và muốn có tiền tiêu xài, nên nảy sinh ý định vào tiệm vàng để cướp giật tài sản.

Sau thời gian điều tra, ngày 12/7, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết khởi tố 3 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Cụ thể, ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Long Mỹ vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Phụng (trú phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, lúc 0h30 ngày 14/5, Tổ tuần tra Công an xã Tân Phú đang trên đường làm nhiệm vụ bằng xuồng máy tuyến kênh đoạn thuộc ấp Tân Thạnh (xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ), thì phát hiện Phụng dùng dụng cụ kích điện để đánh bắt thủy sản trái phép.

Phát hiện có công an, Phụng nhảy xuống kênh rồi bơi vào bờ bỏ chạy, để lại xuồng máy, dụng cụ kích điện, thủy sản và một số vật dụng liên quan. Tuy nhiên, khi chạy được một đoạn, thì đối tượng nhặt 2 thanh gỗ quay lại đuổi theo tấn công lực lượng làm nhiệm vụ và làm Trưởng Công an xã Tân Phú bị thương vùng đầu, tay và lưng, rồi trốn thoát. Kết quả giám định tỷ lệ thương tích gây tổn hại sức khỏe của cán bộ công an là 4%. Qua làm việc, Phụng khai do bực tức vì bị lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ xuồng máy và dụng cụ kích điện nên tấn công cho hả giận.

Lương Thanh Rồi.

Tiếp đến, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành cũng đã tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Bảy (SN 1981) và Lê Thanh Minh (SN 2004, cùng trú xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành) về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo hồ sơ, khoảng 18h ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở của Lê Văn Tấn (SN 1976, ngụ ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành) về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề.

Hay tin, Bảy và Minh cùng một số đối tượng chủ yếu là người thân của Tấn đến gây áp lực, chửi bới, xúc phạm, đe dọa, xô đẩy, thậm chí tấn công lực lượng thi hành công vụ. Bảy còn chặn đầu ôtô không cho lực lượng thi hành công vụ ra về, Minh thì dùng thau inox ném vào một đồng chí công an. Ngoài khởi tố, tạm giam Bảy và Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đang củng cố hồ sơ để xử lý những đối tượng còn lại.