Truy bắt 2 kẻ cướp giật khiến người phụ nữ ở TP.HCM ngã bất tỉnh

Công an TP.HCM đã xác định được 2 nghi phạm gây ra vụ cướp giật khiến người phụ nữ ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh.

Trưa 16/1, Công an quận Tân Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM trích xuất camera an ninh, xác định 2 kẻ cướp giật làm người phụ nữ ngã đập đầu xuống đường.

Người phụ nữ ở TP.HCM bị tên cướp kéo ngã bất tỉnh Cú giật mạnh của tên cướp khiến người phụ nữ ngã đập đầu xuống đường ở quận Tân Bình (TP.HCM) và bất tỉnh.

Theo cảnh sát, tối 15/1, người phụ nữ đang đứng cạnh chiếc ôtô ở đường B6, phường 12, quận Tân Bình, bị 2 nam thanh niên chạy xe máy áp sát, giật chiếc túi xách.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cướp giật. Ảnh: L.T.

Cú giật mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh. Túi xách không bị mất, còn 2 nghi phạm rời khỏi hiện trường.

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân xung quanh chạy đến hỗ trợ. Nạn nhân một lúc sau mới tỉnh lại và trình báo sự việc cho công an.

Công an TP.HCM đã xác định được 2 nghi phạm gây án và đang truy bắt.