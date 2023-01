Trường Y Harvard rút khỏi bảng xếp hạng US News

Trường Y Harvard quyết định rút khỏi bảng xếp hạng do US News & World Report Rankings (US News) công bố hàng năm và không tiếp tục cung cấp dữ liệu cho đơn vị này.

Ngày 17/1, trường Y Harvard tuyên bố rút tên khỏi bảng xếp hạng các trường y khoa của US News. Ảnh: Harvard Medical School. Theo Washington Post, ngày 17/1, hiệu trưởng trường Y Harvard đã công bố quyết định này, theo sau các trường luật nổi tiếng trong việc từ chối hệ thống bảng xếp hạng US News. Trường đại học quay lưng Viết trong thông báo, ông George Q. Daley, Hiệu trưởng trường Y Harvard, nhận định bảng xếp hạng US News đã khuyến khích các tổ chức giáo dục báo cáo không chính xác dữ liệu, đưa ra các chính sách sai lệch hoặc chuyển hướng hỗ trợ tài chính từ những sinh viên khó khăn nhằm tăng thứ hạng. Được biết, trường Y Harvard được US News xếp thứ hạng đầu tiên về nghiên cứu và giáo dục y học của Mỹ. Trước đó, tháng 11/2022, trường Luật của ĐH Yale, ĐH Harvard cũng tuyên bố không tham gia vào bảng xếp hạng US News bởi bảng xếp hạng không khuyến khích các trường đại học nhận sinh viên có thu nhập thấp và hỗ trợ những người muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ công, làm suy yếu giá trị cốt lõi của nghề luật sư. Động thái trên khiến US News phải thay đổi hệ thống phương pháp đánh giá. Tuy nhiên, một số hiệu trưởng cho biết những thay đổi đó không đủ để thuyết phục họ quay lại. “Việc xem xét các hoạt động và quy trình xếp hạng của US News trong những tuần gần đây chỉ củng cố quyết định ngừng tham gia xếp hạng của chúng tôi", bà Heather K. Gerken, Hiệu trưởng trường Luật Yale, tuyên bố ngày 2/1. Hiệu trưởng trường Y Harvard từ chối bình luận ngoài thông báo của mình. Ông George Q. Daley cho biết đã cân nhắc quyết định này kể từ khi trở thành hiệu trưởng vào 6 năm trước. Vị hiệu trưởng tin rằng thứ hạng không thể phản ánh hết nguyện vọng của nhà trường về "sự xuất sắc trong giáo dục, sự sẵn sàng cho sinh viên tốt nghiệp cũng như sự chăm sóc bệnh nhân tận tình và công bằng”. Theo ông Daley, sự phù hợp của trường với bất kỳ sinh viên nào không thể đánh giá đơn thuần qua bảng xếp hạng - bất kể phương pháp xếp hạng là gì. Vì vậy, trước những động thái dũng cảm và táo bạo của hiệu trưởng trường Luật Harvard cùng các nhà lãnh đạo trường luật khác, ông Daley buộc phải hành động. "Nhà trường sẽ cung cấp thông tin trên trang web của mình nhằm giúp sinh viên đánh giá các trường. Lưu ý, dữ liệu so sánh cho các trường trên toàn quốc có sẵn trên trang web của Hiệp hội các trường Y tế Mỹ", ông Daley nói. Trường Kinh doanh Harvard vẫn tiếp tục tham gia bảng xếp hạng của US News. Ảnh: Times Higher Education. Tranh cãi Ngày 17/1, ông Eric Gertler, CEO của US News, lên tiếng, cho biết nhiệm vụ của bảng xếp hạng là giúp các sinh viên đưa ra quyết định tốt nhất khi chọn trường đại học. “Chúng tôi biết việc so sánh các tổ chức học thuật đa dạng trên một tập dữ liệu chung là một thách thức. Đó là lý do chúng tôi luôn tuyên bố bảng xếp hạng chỉ là một phần trong quá trình ra quyết định của sinh viên tương lai. Thực tế, hàng triệu sinh viên tương lai truy cập bảng xếp hạng trường y của US News hàng năm bởi chúng tôi cung cấp cho sinh viên dữ liệu và giải pháp có giá trị để hỗ trợ quá trình đó”, ông Gertler nói. Trái ngược với trường Y và trường Luật, nội bộ ĐH Harvard có nhiều quan điểm trái chiều về bảng xếp hạng của US News. Ông Ông Mark Cautela, người phát ngôn của trường Kinh doanh Harvard, ngôi trường xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng các trường kinh doanh tốt nhất của US News, cho biết trường này sẽ tiếp tục tham gia vào một số bảng xếp hạng, bao gồm cả bảng xếp hạng của US News. “Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra các học viên MBA tương lai sử dụng thông tin được cung cấp trong bảng xếp hạng nhằm thu hẹp quyết định về nơi nộp đơn. Chúng tôi không tán thành các phương pháp xếp hạng, nhưng chúng tôi nhận ra sự tiện lợi mà chúng mang lại khi trình bày dữ liệu so sánh một cách tập trung”, ông Cautela nói. Người phát ngôn trường Kinh doanh Harvard cho biết nhà trường liên tục kiểm tra các câu hỏi khảo sát và yêu cầu dữ liệu để đảm bảo chúng phù hợp với các giá trị của nhà trường. Nếu cần, nhà trường sẽ liên hệ trực tiếp với các nhà xuất bản để thúc đẩy các thay đổi. Theo Washington Post, từ lâu, các bảng xếp hạng đại học đã gây nhiều tranh cãi, nhưng chúng vẫn có ảnh hưởng lớn đối với các sinh viên khi cân nhắc nơi nộp đơn. Liên hệ với một số trường y được xếp thứ hạng cao, Washington Post cho biết không trường nào tiết lộ kế hoạch trong việc theo sau động thái của trường Y Harvard. Người phát ngôn của Bệnh viện Johns Hopkins cho biết trường Y Johns Hopkins vẫn đang gửi thông tin cho US News. Tuy nhiên, trường này vẫn sẽ xem xét việc tham gia trong tương lai. Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại. Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai. Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó. Chi nửa triệu và bỏ một ngày để học khắc dưa Tết Tập trung, tỉ mỉ, kiên nhẫn là những lưu ý đối với học viên lớp học khắc dưa, vẽ trang trí quả.