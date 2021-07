Trương Tử Phong khiến khán giả bật khóc

Cảnh quay của Trương Tử Phong trong phim điện ảnh "Bác sĩ Trung Quốc" không nhiều. Song, nhờ diễn xuất xuất thần, cô đã khiến khán giả đồng cảm với nhân vật của mình.

Ngày 12/7, Sina đưa tin bộ phim Bác sĩ Trung Quốc ra mắt với sự tham gia của dàn diễn viên hùng hậu, thực lực như Trương Hàm Dư, Viên Tuyền, Chu Á Văn, Tống Giai, Trương Thiên Ái, Lý Thần, Dịch Dương Thiên Tỉ. Trong đó, Trương Tử Phong chỉ góp mặt trong một cảnh nhỏ nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất với khán giả.

Trong phim, Trương Tử Phong thể hiện vai khách mời không tên, quay một cảnh và chỉ có vài câu thoại. Đó là vai cô gái nhỏ mất cả cha mẹ trong trận đại dịch. Khi nhận di vật của người thân, Trương Tử Phong nghẹn ngào: "Chú ơi, một đứa trẻ mất cả cha và mẹ thì phải làm sao bây giờ?".

Diễn xuất bằng mắt của Trương Tử Phong nhận nhiều lời khen ngợi.

Nam diễn viên Lý Thần chia sẻ: "Khi Tiểu Phong rơi nước mắt, chúng tôi cũng xúc động rơi nước mắt theo. Trương Tiểu Phong thực sự rất giỏi, tương lai đáng chờ mong".

Đạo diễn Lưu Vĩ Cường cũng dành lời khen ngợi cho nữ diễn viên sinh năm 2000: "Chỉ một câu thoại, chỉ một ánh mắt, cô bé đã chinh phục khán giả, hoàn toàn thể hiện tốt cảm xúc chiều sâu tâm lý của nhân vật". Đó là sự đau thương khi mất đi cha mẹ, sự sợ hãi trước tương lai khó khăn, trống vắng sắp tới.

Trong video hậu trường, ngay khi kết thúc cảnh quay, đạo diễn đã đến ôm Trương Tử Phong vì xúc động trước màn thể hiện xuất sắc của cô. Bên cạnh đó, chính nữ diễn viên cũng khóc không thể ngừng vì quá nhập tâm vào nhân vật. Cảnh khóc của Trương Tử Phong cũng trở thành chủ đề bàn luận hot nhất trên mạng xã hội.

Trương Tử Phong là diễn viên thế hệ 10X được đánh giá cao và nổi tiếng nhất Trung Quốc.

"Tiểu ảnh hậu" là biệt danh người hâm mộ dành cho Trương Tử Phong. Hồi tháng 4, Trương Tử Phong khuấy đảo phòng vé Trung Quốc với bộ phim Chị tôi. Tác phẩm đạt 860 triệu NDT ( 135 triệu USD ). Nhờ đó, Trương Tử Phong bước vào nhóm những diễn viên có tổng doanh thu phòng vé đạt 2 tỷ NDT.

Chị tôi xoay quanh An Nhiên (Tử Phong) - cô gái lớn lên trong gia đình gia giáo, có tư tưởng cổ hủ trọng nam khinh nữ. Do đó, cô rất ghét và luôn xa lánh em trai (Dao Nguyên). Về sau, cha mẹ An Nhiên không may qua đời vì tai nạn giao thông. Cô chịu trách nhiệm nuôi nấng em trai. Một đứa trẻ còn nhỏ đã mồ côi, một thiếu niên mới chập chững vào đời, trở thành chỗ dựa duy nhất của nhau.

Lời thoại đối đáp của Trương Tử Phong và em trai: "Cuộc đời chị không phải chỉ có mình em", nhưng "Cuộc đời em chỉ có mình chị", gây xúc động mạnh với khán giả.

Trương Tử Phong hoạt động nghệ thuật từ năm 4 tuổi với vai trò người mẫu nhí, chuyên đóng quảng cáo, MV ca nhạc. Năm 2010, sự nghiệp nghệ thuật của Trương Tử Phong bước sang trang mới.

Hình ảnh bé gái hoảng sợ sau trận động đất trong Đường Sơn đại địa chấn giúp cô khẳng định năng lực với giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải Bách Hoa khi mới 9 tuổi. Kể từ đó, Trương Tử Phong được coi là thần đồng diễn xuất của showbiz Hoa ngữ.

Trương Tử Phong là thần đồng diễn xuất của Trung Quốc.

Sao nữ sinh năm 2001 cũng là người trẻ tuổi nhất được đề cử giải Bạch Ngọc Lan. Đến nay, chưa có diễn viên 10X nào đạt được những thành tích như Trương Tử Phong. Năm 2020, sao trẻ vào top 30 Người ưu tú dưới 30 tuổi của Trung Quốc do Forbes bình chọn.

Bác sĩ Trung Quốc ra mắt từ ngày 9/7, hiện tại đạt doanh thu 430 triệu NDT. Phim được khen ngợi xúc động, các thao tác trong y học chân thực, chính xác. Nữ diễn viên chính Viên Tuyền chia sẻ để có vết lằn rõ ràng trên mặt, họ đeo khẩu trang liên tục suốt 6 tiếng, kể cả khi nghỉ ngơi.