Trường quốc tế ở TP.HCM thừa nhận chưa khéo léo với phụ huynh

Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức cho biết trong báo cáo của trường Quốc tế TP.HCM American Academy (ISHCMC-AA), đơn vị này thừa nhận chưa khéo léo khi xử lý vụ việc với phụ huynh.

Trưa ngày 29/5, fanpage của trường ISHCMC-AA (phường An Phú, TP Thủ Đức) đăng thông tin gửi đến phụ huynh, học sinh và nhân viên về sự việc ngày 26/5.

Xử lý chưa khéo léo

Theo đó, nhà trường cho biết sẽ không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào về vụ việc.

"Chúng tôi rất buồn khi nhận thấy một vụ việc thuộc phạm vi kỷ luật của nhà trường bị lan truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, gây ra một số ảnh hưởng tiêu cực tới những em liên quan cũng như không liên quan trực tiếp, thậm chí còn có những thông tin được đưa ra thiếu chính xác và không phản ánh đúng bản chất vụ việc", trích thông báo.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD&ĐT TP Thủ Đức, thông tin chiều 29/5, phòng đã nhận báo cáo từ trường, đang tổng hợp lại để gửi lên UBND TP Thủ Đức cùng Sở GD&ĐT TP.HCM.

Ông không cung cấp chi tiết nhưng cho hay trong báo cáo này, trường ISHCMC-AA thừa nhận chưa khéo léo trong xử lý vụ việc với phụ huynh.

Ông Nguyên cho biết thêm từ chiều 27/5, sau khi báo chí phản ánh, phòng đã yêu cầu bằng văn bản đối với trường ISHCMC-AA về việc báo cáo sự việc chi tiết.

Ngoài ra, phòng liên hệ Công an phường An Phú, được biết được họ đã làm việc để giải quyết vấn đề trật tự, an ninh và nhìn chung, tình hình ổn.

“Thực ra, với các trường quốc tế, học sinh học theo chương trình khác, không thuộc sự quản lý về chuyên môn của phòng GD&ĐT. Đối với sự việc liên quan, trường nằm trên địa bàn, chúng tôi sẽ có hướng dẫn”, vị này chia sẻ.

Một số học sinh bị thương sau vụ xô xát. Ảnh: PHCC.

Cần ổn định tâm lý học sinh

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức cho hay quan điểm của phòng là nếu bạo lực học đường xảy ra trong hay ngoài khuôn viên nhà trường, trường cần xử lý khéo léo, đúng quy định

Theo ông, khi học sinh vi phạm, trường phải có ý kiến xử lý mang tính giáo dục nhằm ổn định tâm lý của các em. Quan trọng, trường cần trao đổi phụ huynh để có sự phối hợp, tránh điều không mong muốn như những ngày nay trên mạng xã hội.

“Về góc độ quản lý giáo dục, khi có học sinh vi phạm, xâm phạm thân thể học sinh khác, trường phải giải quyết theo đúng quy định. Trong trường hợp không xác minh được, trường nhờ bên khác như công an hỗ trợ. Nếu phụ huynh nói chuyện, thông cảm với nhau, chuyện không có gì. Nhưng để như hiện tại, tôi thấy cách giải quyết chưa phù hợp. Trường nên nhận trách nhiệm rồi tổ chức buổi làm việc để phụ huynh trao đổi nhẹ nhàng”, ông Nguyên đánh giá.

Trước đó, bà T.H.T., phụ huynh có con học tại ISHCMC-AA, tố con bà cùng một số bạn học bị nữ sinh cùng trường đánh, cho rằng trường thiếu tôn trọng phụ huynh. Bà tạm dừng cho con đến trường.

Trả lời Zing chiều ngày 27/5, ông Nathan Swenson, Hiệu trưởng trường ISHCMS, xác nhận vụ việc xảy ra vào chiều 26/5, sau giờ học, bên ngoài trường. Một số em có vết cào, cấu, đã được y tá kiểm tra, xác định không có vấn đề nghiêm trọng.

Đại diện trường nói thêm nhà trường thực hiện theo quy trình xử lý. Tuy nhiên, lúc họ mới bắt đầu trao đổi với học sinh, phụ huynh ập đến, xảy ra tranh chấp, phải dừng lại. Do sự việc chưa được giải quyết trong ngày 26/5, ngày 27/5, trường tiếp tục tìm hiểu để có phương án giải quyết.

Tuy nhiên, bà T.H.T. phủ nhận việc con bà được kiểm tra y tế sau vụ xô xát. Nữ phụ huynh nói thêm chưa nhận được điện thoại từ trường và sẽ cho con chuyển trường.

Ngày 29/5, Bộ GD&ĐT cho hay đã gửi văn bản tới UBND TP.HCM về việc chỉ đạo xử lý vụ bạo lực trong học sinh trường này.

Sau đó, trao đổi với Zing, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết sở đã tiếp tục chỉ đạo Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức nắm rõ sự việc nhằm hướng dẫn nhà trường giải quyết, đảm bảo an toàn, ổn định tâm lý cho học sinh, tránh ảnh hưởng đến việc học tập của các em.

"Trường Quốc tế TP.HCM American Academy (ISHCMC-AA) đang tìm hiểu rõ, giải quyết sự việc. Tuy nhiên, do là trường quốc tế, cơ sở giáo dục này rất cẩn trọng về khâu pháp lý, ngay cả trong việc ban hành báo cáo sự việc cho sở và phòng", ông Minh nói thêm.