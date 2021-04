Trường quốc tế đạt 25 giải học sinh giỏi cấp thành phố 2020-2021

Theo kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2020-2021 do Sở GD&ĐT TP.HCM công bố, học sinh trường quốc tế Á Châu (Asian School) đạt 25 giải ở nhiều bộ môn.

Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm nay thu hút hơn 11.000 thí sinh tham dự. Trong đó, hơn 4.300 thí sinh thi học sinh giỏi lớp 9, hơn 5.300 thí sinh thi học sinh giỏi lớp 12 và gần 1.400 thí sinh thi học sinh giỏi lớp 12 chuyên.

Tham dự kỳ thi, học sinh trường quốc tế Á Châu giành được 3 giải nhất (Tiếng Anh), 9 giải nhì (Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý) và 13 giải ba (Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học). Thành tích này cho thấy năng lực học tập nổi bật của học sinh Asian School ở chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT Việt Nam, bên cạnh việc lĩnh hội tri thức tiên tiến của thế giới khi theo học song song chương trình giáo dục quốc tế chuẩn K-12 của Mỹ.

Phạm Ngọc Tú Nhi là học sinh đạt giải nhất môn Tiếng Anh cấp thành phố.

Thống kê hàng năm của trường cho thấy, không chỉ 100% học sinh tốt nghiệp THPT và đỗ các trường đại học trong và ngoài nước, các em còn đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, thể thao trong nước và quốc tế. Nhiều học sinh giành được học bổng các trường đại học lớn như Harvard, Yale, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, California State University - Long Beach, Central Washington, Western Sydney, Aalto University, California State Polytechnic University - Pomona, Aalto University, University of British Columbia, University of Cambridge, ESMA Aviation Academy, University of Debrecen - Medical School, Monash University, University of Newcastle, Macquarie University, National University of Singapore…

Việc đào tạo song song chương trình giáo dục quốc gia và quốc tế chuẩn K-12 của Mỹ giúp học sinh Asian School có nền tảng tiếng Anh, tri thức và kỹ năng vững chắc.

Đại diện trường quốc tế Á Châu cho biết, đây là kết quả bền vững được trường duy trì nhiều năm qua. Sắp tới, nhà trường tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện từ kiến thức, đạo đức đến kỹ năng mềm, giúp học sinh trang bị đầy đủ tâm thế, kỹ năng để thành công ở môi trường học tập trong và ngoài nước.

Trường quốc tế Á Châu hiện có gần 10.000 học sinh theo học. Trường giảng dạy song song 2 chương trình Việt Nam và quốc tế, được thiết kế theo tiêu chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards - Mỹ. Asian School là thành viên chính thức và đang thực hiện chương trình kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế của Hội đồng các trường quốc tế (CIS) - Anh quốc.

Với 11 cơ sở hiện đại tọa lạc tại các quận trung tâm, Asian School mang đến những trải nghiệm học tập thú vị cho học sinh.