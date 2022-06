Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường ở Đồng Nai bị bắt

Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gây thất thoát tài sản, ông Nguyễn Hoàng Nghĩa (Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành) cùng 3 người khác bị khởi tố.

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hoàng Nghĩa, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh trên, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Dương Thị Duyên (chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành), Nguyễn Quang Thảo (Tổ trưởng Tổ đền bù, Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Long Thành) và Bùi Văn Hồng (viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Long Thành).

Trước đó, vào tháng 5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ UBND xã Bình Sơn (huyện Long Thành) về tội Thiếu nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an huyện Long Thành sau đó chuyển vụ án cho Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra theo thẩm quyền. Qua mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt thêm ông Nghĩa và 3 bị can trên.

Theo điều tra ban đầu, với vai trò, chức năng của mình, các bị can này đã thiếu trách nhiệm trong việc xác minh nguồn gốc đất tại xã Bình Sơn, để một số người lợi dụng chiếm đất công, gây thất thoát tài sản của Nhà nước hàng chục tỷ đồng.