Trưởng phòng hình sự Công an TP.HCM được điều động đến CSGT đường thủy

Đại tá Trần Văn Hiếu, trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, được điều động giữ chức trưởng phòng CSGT đường thủy.

Đại tá Hiếu bìa phải và thượng tá Tiệp bìa trái. Ảnh: T.D.

Ngày 7/4, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ đối với lãnh đạo các phòng nghiệp vụ.

Theo đó, đại tá Trần Văn Hiếu, trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, được điều động giữ chức Trưởng Phòng CSGT đường thủy Công an TP.HCM, thay thượng tá Nguyễn Viết Tiệp, được điều động giữ chức vụ trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an TP.HCM.

Đại tá Nguyễn Văn Hiếu trưởng thành từ môi trường cảnh sát hình sự. Sau đó, ông Hiếu được bổ nhiệm làm phó trưởng công an quận 2 rồi trưởng công an quận 2. Tháng 1/2021, đại tá Hiếu được bổ nhiệm làm trưởng phòng Cảnh sát hình sự.