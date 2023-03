Trường ở Anh đào tạo nghề điều phối cảnh nóng trong phim

Tháng 9 tới, chương trình đào tạo bậc thạc sĩ ngành điều phối cảnh nóng sẽ ra mắt tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Mountview (Anh).

Sự xuất hiện của các điều phối viên cảnh nóng đã góp phần đảm bảo an toàn cho các diễn viên khi quay cảnh nhạy cảm. Ảnh: BBC.

Bà Ita O'Brien (56 tuổi) là điều phối viên cảnh nóng (intimacy coordinator). Bà từng tham gia thực hiện cảnh nhạy cảm trong các bộ phim như Sex Education, Normal People hay I May Destroy You, đồng thời là nhà sáng lập Intimacy on Set (cung cấp dịch vụ tư vấn cho các diễn viên điện ảnh, truyền hình, sân khấu vượt qua nội dung tình dục và cảnh khỏa thân).

Hiện tại, bà đang hợp tác với Học viện Nghệ thuật Sân khấu Mountview (Anh) xây dựng chương trình đào tạo 2 năm, cung cấp bằng cấp thực hành thân mật đầu tiên trên thế giới. Tháng 9 tới, khóa học này sẽ được ra mắt.

"Để đảm bảo điều phối cảnh nóng phát triển thành một nghề, chúng tôi phải đào tạo học viên có tiềm năng - những người có thể điều hướng thể chất, cảm xúc diễn viên, đồng thời có thể cung cấp các nội dung thân mật an toàn theo yêu cầu của đạo diễn, biên kịch, diễn viên", bà O'Brien nói.

Khóa học diễn ra trong 2 năm, cấp bằng thạc sĩ Mỹ thuật, sẽ dạy sinh viên về giải phẫu người; cách sử dụng trang phục; sức khỏe tình dục, sự đồng ý đụng chạm; ảnh khỏa thân, nội dung tình dục áp dụng cho sân khấu, màn ảnh...

Đội ngũ giảng viên là những người có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn nhận thức về tình dục, cách kể chuyện thân mật; giao tiếp cởi mở, minh bạch; động lực trên phim trường, cơ sở giáo dục, trong buổi biểu diễn trực tiếp; huấn luyện chuyển động, kỹ thuật đeo mặt nạ; hiểu biết về hợp đồng; sức khỏe, an toàn trong không gian chuyên nghiệp...

Theo New York Post, 10 năm trước, điều phối viên cảnh nóng - người dàn dựng cảnh nóng mô phỏng, đảm bảo an toàn cho các diễn viên khi thực hiện phân đoạn thân mật trên trường quay - chưa từng được biết đến.

Nhưng vài năm trước, khi làn sóng của phong trào #Metoo ngày một mạnh mẽ, các đạo diễn và nhà sản xuất phim phải để tâm hơn nữa về sự an toàn của các ngôi sao khi đóng cảnh thân mật. Cũng chính nhờ phong trào này, nghề điều phối cảnh nóng xuất hiện và ngày càng có vị trí quan trọng.

Năm 2021, BBC đưa ra quy định bắt buộc sử dụng điều phối viên cảnh nóng đối với phim truyền hình và phim có cảnh tình dục. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích điều phối viên cảnh nóng. Minh tinh Toni Collette là một ví dụ.

"Tôi rất tin tưởng và cảm thấy thoải mái với những người tôi làm việc cùng. Những điều phối viên cảnh nóng được đưa đến trường quay với mục đích giúp tôi cảm thấy an toàn, thoải mái hơn trong cảnh quay nhạy cảm nhưng thực tế, chính họ khiến tôi lo lắng, căng thẳng hơn. Họ không giúp đỡ được nên tôi đã yêu cầu họ rời đi", Toni Collette nói với London Times.

Tuy nhiên, một số người khác lại cảm thấy điều phối viên cảnh nóng rất quan trọng. Diễn viên Paapa Essiedu - người đóng vai nạn nhân bị tấn công tình dục trong I May Destroy You - cho biết anh không thể tưởng tượng được cảnh không có điều phối viên cảnh nóng khi thực hiện những cảnh quay đòi hỏi mức độ thân mật lớn.