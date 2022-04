Trường nói về việc đoàn khách sở GD&ĐT Hà Nội đi giày vào lớp mầm non

Hiệu trưởng trường Mầm non Quỳnh Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho rằng việc giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đi giày vào phòng học lớp mầm non chỉ là tai nạn.

Trong sáng 14/3, ông Trần Thế Cương cùng đoàn công tác Sở GD&ĐT Hà Nội đã đến kiểm tra các trường mầm non trên địa bàn thành phố về công tác đón trẻ mầm non đi học trở lại sau gần một năm trường đóng cửa do dịch Covid-19. Hà Nội là địa phương cuối cùng trên cả nước mở cửa trường mầm non.

Sau khi được đăng tải trên một tờ báo, bức ảnh ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cùng một số thành viên trong đoàn công tác của sở đi cả giày vào phòng học lớp mầm non nhận nhiều chú ý.

Bức ảnh Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đi giày vào phòng học ở trường Mầm non Quỳnh Mai gây ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Không ít người cho rằng hành vi này không hợp lý vì phòng học cũng là nơi ngủ nghỉ, chơi đùa của trẻ mầm non. Việc đi cả giày vào khiến sàn nhà bẩn, giáo viên lại mất công dọn dẹp.

Chia sẻ với Zing về bức ảnh trên, cô Nguyễn Thị Phượng, Hiệu trưởng trường Mầm non Quỳnh Mai, nơi bức ảnh được chụp, cho rằng đây chỉ là tai nạn. Nhà trường, với tâm lý của người đón khách, không để ý đến chi tiết đó nên không ai nhắc thành viên trong đoàn công tác.

"Theo tôi, giám đốc cùng một số thành viên đoàn công tác có chuyên môn khác không hiểu biết sâu về trường mầm non. Thực ra, việc đi giày vào lớp ở tiểu học hay cấp học khác rất bình thường. Riêng mầm non có đặc thù bỏ giày dép bên ngoài. Tôi tin đây chỉ là sự cố vô tình, giám đốc không cố ý hay quan cách", cô Phượng giải thích.

Hiệu trưởng trường Mầm non Quỳnh Mai kể thêm hôm 13/4, Giám đốc Trần Thế Cương cùng đoàn công tác của Sở GD&ĐT Hà Nội đến trường từ rất sớm để kiểm tra, đồng thời nắm bắt tình hình ngày đầu tiên trẻ trở lại trường.

Ông hỏi han nhân viên, giáo viên về khó khăn mọi người gặp phải thời gian qua. Ngoài ra, ông còn trò chuyện, chơi đùa, hát cùng trẻ mầm non, quan tâm đến thực đơn, trẻ ăn gì và nói chuyện với phụ huynh.

Vì thế, theo cô Phượng, giáo viên trong trường cũng hiểu đây là tai nạn hy hữu. Đến nay, chưa phụ huynh nào phàn nàn, chất vấn gì trường. Mọi hoạt động tại trường vẫn diễn ra bình thường.