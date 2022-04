Trưởng nhóm Apink lên tiếng về sự ra đi của Son Na Eun

Son Na Eun hoạt động cùng Apink từ năm 2011. Gần đây, cô gia nhập YG Entertainment và thông báo rời nhóm.

Top Star News đưa tin ngày 9/4, trưởng nhóm của Apink là Park Cho Rong lên tiếng việc Na Eun rời đi.

"Lời lẽ nào có thể an ủi Panda của chúng ta? Tôi đã dành rất nhiều thời gian để lo lắng về điều đó và viết đi viết lại bức thư này. Tôi rất đau lòng khi phải nói như vậy. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến Panda, những người phải rất ngạc nhiên và tổn thương", nữ ca sĩ viết.

Trưởng nhóm hứa cùng các thành viên Apink cố gắng để người hâm mộ không thấy trống rỗng vì thiếu đi Na Eun. Cô tâm sự: "Mong rằng chúng ta giữ lại những kỷ niệm đẹp của quá khứ và cùng nhau tạo nên khoảnh khắc mới trong tương lai. Có mất nhiều thời gian thì chúng ta cũng sẽ cố gắng".



Theo tin tức ngày 9/4 của Star1, việc Son Na Eun rời Apink không phải thông tin gây bất ngờ. Điều này được dự đoán từ một năm trước. Vào tháng 2, Na Eun vắng bóng trong các hoạt động quảng bá của Apink. Nữ diễn viên không thể phối hợp về lịch trình để biểu diễn trên bất cứ sân khấu trở lại nào của Apink.



Ngày 9/4, tờ YTN Star đưa tin Son Na Eun viết tâm thư về việc rời nhóm nhạc Apink. Nữ ca sĩ thừa nhận cô suy nghĩ rất lâu và lo lắng khi công bố thông tin rời nhóm nhạc. Theo Son Na Eun, Apink giống một gia đình, nơi các thành viên ở bên nhau suốt thời gian dài.

“Đó là một quyết định khó khăn và không hề dễ dàng sau nhiều lần cân nhắc. Nhưng bây giờ tôi trở thành một Panda (tên fan của Apink) để ủng hộ và hỗ trợ nhóm nhạc. Các thành viên làm việc chăm chỉ từ những ngày đầu thành lập Apink. Cùng các nhân viên và người hâm mộ, chúng tôi có khoảng thời gian đáng quý với những kỷ niệm khó quên”, Na Eun tâm sự.

Son Na Eun rời nhóm Apink sau 11 năm gắn bó.

Nữ ca sĩ tiếp tục: “Tôi không thể diễn tả được cảm xúc lúc này. Tuy nhiên, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến mọi người, những người đã cho tôi khoảng thời gian hạnh phúc nhất và khiến tuổi thanh xuân của tôi trở nên rực rỡ nhất". Na Eun khẳng định cô yêu Apink và luôn ủng hộ nhóm trong tương lai.

Son Na Eun sinh năm 1994, ra mắt cùng nhóm nhạc Apink vào năm 2011 với bài hát I Don’t Know. Ngoài sự nghiệp ca hát, Na Eun diễn xuất trong nhiều bộ phim như Đại phong thủy (2012), My Kids Give Me a Headache (2012-2013), Trở lại tuổi 20 (2015), Lọ Lem và bốn chàng hiệp sĩ (2016), Lời chia tay đẹp nhất (2017) và Dinner Mate (2020).

Giữa năm 2021, Na Eun thông báo chấm dứt hợp đồng với công ty IST Entertainment và gia nhập YG Entertainment để phát triển sự nghiệp diễn viên. Khi đó, Na Eun khẳng định vẫn hoạt động cùng nhóm nhạc Apink. Mới đây, Na Eun xác nhận rời Apink vì xung đột lịch trình.