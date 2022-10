Trương Ngọc Ánh truyền cảm hứng trong talkshow tôn vinh phụ nữ

Tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện do The Future Journey tổ chức, “Empowering Women” là phiên bản đặc biệt hướng tới ngày Phụ nữ Việt Nam, với sự đồng hành của Tạp chí Đẹp.

Với sứ mệnh tôn vinh những người phụ nữ giàu nội lực, sự kiện “Empowering Women” thêm phần nổi bật nhờ điểm nhấn talkshow gồm nhiều câu chuyện truyền cảm hứng từ khách mời như đạo diễn - diễn viên Trương Ngọc Ánh, MC Hoàng Oanh, bác sĩ Bích Na, bà Bùi Thị Mỹ Cảnh - CEO thương hiệu trang sức Long Beach Pearl.

Đạo diễn - nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh cùng chị Trịnh Thúy Hương - người sáng lập The Future Journey và các khách mời.

Mỗi câu chuyện là một lát cắt nổi bật trên hành trình các khách mời khám phá sức mạnh tiềm ẩn của bản thân. Từ đó, mỗi nhân vật là một sứ giả kết nối, lan truyền thông điệp tích cực và tinh thần làm chủ cuộc sống, khẳng định vị thế trong xã hội hiện đại.

Là hiện thân cho mẫu phụ nữ quyền lực, Trương Ngọc Ánh được ngưỡng mộ không chỉ bởi tài năng, nhan sắc mà cả cách nữ diễn viên vượt qua mọi rào cản để xây dựng những thành tựu trong kinh doanh lẫn nghệ thuật.

Trương Ngọc Ánh chia sẻ trong talkshow chủ đề “Empowering Women” cùng MC Quang Bảo, doanh nhân Mỹ Cảnh và bác sĩ Bích Na.

Vậy nhưng, đằng sau những thành công của hiện tại, Trương Ngọc Ánh tiết lộ từng đối mặt nhiều khó khăn trong ngày đầu Nam tiến xây dựng sự nghiệp. “Tôi rời Hà Nội để vào TP.HCM theo đuổi ước mơ nghệ thuật từ lúc 16 tuổi. Ở độ tuổi đó, cô gái nào cũng tràn đầy sự trẻ trung, niềm tin và những ảo mộng về một chân trời mới đang chờ đợi phía trước. Với tôi, TP.HCM lúc đó là chốn phồn hoa đô hội, đẹp và lấp lánh nhưng cũng có bao điều xa lạ, bỡ ngỡ”.

“Tôi may mắn nổi tiếng sau vai diễn đầu tiên, cũng trải qua nhiều áp lực khi bị gán mác ‘người đẹp đóng phim’. Thuở ấy, tôi chưa bản lĩnh như hiện tại nên hay buồn trước những lời khen chê, cũng trăn trở làm sao để vượt qua những định kiến đó, hay có nên theo đuổi nghiệp diễn viên, người mẫu nữa hay không. Sau đó, tôi lắng nghe bản thân để hiểu mình muốn điều gì. Rồi tôi hiểu ra rằng mình chỉ thất bại khi bỏ cuộc”, cô nói.

Người đẹp “Hương Ga” khoe nhan sắc rực rỡ bên Hoa hậu Hà Kiều Anh, doanh nhân Anh Thơ.

Trương Ngọc Ánh từng tự nhủ nếu bây giờ khán giả chưa hiểu thì cô phải nỗ lực hơn nữa để được họ công nhận. Tên tuổi nữ diễn viên đã gắn với nhiều vai diễn nổi tiếng như Đồng tiền xương máu, Giã từ dĩ vãng, Công ty thời trang… Đến nay, Trương Ngọc Ánh vẫn nhớ cảm giác khi đi ngoài đường được khán giả gọi tên “Lan Anh” (nhân vật trong Đồng tiền xương máu).

Khi chinh phục lĩnh vực phim điện ảnh, nữ diễn viên cũng quyết tâm cháy hết mình như thể đó là vai diễn cuối cùng. Cô cũng có những dự án phim ảnh mang niềm tự hào cho đến bây giờ như Áo lụa Hà Đông, Hương Ga…

Dàn khách mời của chương trình gồm các nghệ sĩ, doanh nhân nổi tiếng.

Bên cạnh các câu chuyện truyền cảm hứng, không gian âm nhạc là điểm nhấn tinh tế trong đêm tiệc “Empowering Women”. Từ đầu chương trình, sự xuất hiện của ca sĩ Thảo Trang với bản nhạc Fly me to the moon sôi động đã hâm nóng khán phòng được trang trí theo concept sang trọng, thanh lịch. Thảo Trang biến hóa đa dạng, từ những tình khúc say đắm cho đến giai điệu sâu lắng trong Ước mơ của mẹ.

Trương Ngọc Ánh trao quà rút thăm may mắn từ nhà tài trợ - thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Shiseido - cho khách mời.

Doanh nhân Trịnh Thùy Hương - người sáng lập The Future Journey - cho biết mỗi khách mời hiện diện tại sự kiện là một cá nhân xuất chúng ở lĩnh vực mà họ theo đuổi. Bên cạnh các khách mời trong talkshow và nghệ sĩ tham gia trình diễn, chương trình còn là nơi hội tụ của nhiều gương mặt tên tuổi trong giới doanh nhân, nghệ thuật…