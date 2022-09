Trương Ngọc Ánh đầu tư bất động sản tại The Grand Manhattan

Mới đây, diễn viên Trương Ngọc Ánh thu hút sự chú ý với thông tin vừa “xuống tiền” sở hữu căn hộ ngay trung tâm quận 1, TP.HCM.

Không chỉ nổi tiếng trong vai trò diễn viên hay nhà sản xuất phim, Trương Ngọc Ánh còn là một trong số ít người nổi tiếng thành công trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh. Dù không công bố chính thức, nhiều người tin nữ diễn viên Hương ga sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Ngoài hàng hiệu và xe sang mà công chúng vẫn trầm trồ, cô còn là chủ nhân của bộ sưu tập bất động sản hạng sang từ Nam ra Bắc.

Làm đầy thêm bộ sưu tập bất động sản

Mới đây, người đẹp sinh năm 1976 xác nhận thông tin đã bổ sung thêm vào bộ sưu tập bất động sản hạng sang của mình một căn hộ có vị trí “kim cương” ngay trung tâm quận 1, TP.HCM. Không chỉ thu trọn thành phố phồn hoa trong tầm mắt, dự án căn hộ này còn liền kề loạt địa danh mang tính biểu tượng của TP.HCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố Tây Bùi Viện, chợ Bến Thành hay nhà hát thành phố…

Trương Ngọc Ánh vừa bổ sung thêm vào bộ sưu tập bất động sản hạng sang một căn hộ ngay trung tâm quận 1.

Dự án mà nữ nghệ sĩ lựa chọn từng dẫn đầu về giá bán phân khúc căn hộ hạng sang tại TP.HCM. Đó là The Grand Manhattan - một trong những dự án mang tính dấu ấn của Tập đoàn NovaGroup. Toạ lạc ngay mặt tiền đường Cô Bắc - Cô Giang, The Grand Manhattan sở hữu 14.000 m2 đất, bao gồm 4.200 m2 công viên nội khu, 5 tầng khách sạn chuẩn quốc tế, 2 tầng thương mại với hệ sinh thái từ NovaGroup và các căn hộ thiết kế độc bản.

Trương Ngọc Ánh tham quan sa bàn The Grand Manhattan.

Không tiết lộ về việc đã chi bao nhiêu tiền để trở thành một trong số ít chủ nhân căn hộ, nhưng Trương Ngọc Ánh cho biết đây là khoản đầu tư khiến cô tự hào. Không chỉ là nơi lưu giữ những thành tựu trong cuộc đời, căn hộ The Grand Manhattan còn mang đến cho cô không gian gặp mặt lý tưởng với những người bạn sang trọng, thượng lưu.

“Sang trọng, đẳng cấp mang tầm quốc tế, biểu trưng cho sự thành công, kiêu hãnh là những gì tôi thấy ở dự án The Grand Manhattan. Đó là một không gian tách biệt khỏi ồn ào của phố thị, tận hưởng tiện ích đẳng cấp quốc tế để tìm lại sự cân bằng về mặt cảm xúc”, nữ diễn viên chia sẻ.

Dấu ấn phong cách chủ nhân

Người đẹp cũng cho biết, quyết định này một phần xuất phát từ việc cô tìm thấy sự tương đồng về phong cách sống với căn hộ. Vừa là diễn viên nổi tiếng, vừa là doanh nhân, cô đề cao không gian sống riêng tư, an toàn, tiện nghi và có thể di chuyển đến những khu vực cần thiết một cách nhanh chóng.

Tại The Grand Manhattan, căn hộ biệt lập trên tầng cao mang đến cho cô sự riêng tư cần có. Tính an toàn và bảo mật được đảm bảo bởi hệ thống an ninh toà nhà 5 lớp và bảo vệ tiêu chuẩn khách sạn quốc tế 24/7 bao gồm cả không gian cộng cộng. Mỗi căn hộ được tích hợp smart home hỗ trợ an ninh qua các trang thiết bị tiên tiến, gồm hệ thống gọi chuông cửa nhận diện khuôn mặt (video door phone).

The Grand Manhattan mang đến sự riêng tư cần có cho Trương Ngọc Ánh.

Yếu tố tiện nghi dễ dàng được đáp ứng qua mạng lưới tiện ích đạt chuẩn resort 5 sao quốc tế như hồ bơi tràn 400 m2, hệ thống gym, spa cao cấp, chuỗi nhà hàng - cà phê sang trọng… Trương Ngọc Ánh đặc biệt yêu thích mảng xanh rộng đến 4.200 m2 bên trong dự án, mang đến không gian thư thái như sống giữa thiên nhiên. Cô đánh giá, đây là tiện ích thuộc dạng “hiếm có khó tìm” giữa nơi “tấc đất tấc vàng” ngay trung tâm quận 1.

The Grand Manhattan đồng thời sở hữu khách sạn 5 sao Avani Saigon trong lòng dự án. Có dịp dừng chân tại nhiều dự án hạng sang trên thế giới, nữ diễn viên cho biết, sự kết hợp độc đáo này giúp gia tăng giá trị cho căn hộ, đồng thời nâng tầm trải nghiệm và đẳng cấp cho chính chủ nhân.

Dự án sở hữu tiện ích đạt chuẩn resort 5 sao quốc tế.

“Với những người làm kinh doanh, có một nơi để tiếp đón khách hàng ở ngay tòa nhà của mình sẽ thể hiện giá trị của doanh nghiệp và giúp mang đến kết quả tốt đẹp cho sự hợp tác giữa 2 bên. Sự tích hợp này sẽ giúp dự án trở thành không gian sống - làm việc - nghỉ dưỡng và vui chơi, đáp ứng được kỳ vọng của các cư dân thành đạt”, người đẹp đánh giá.

Đây không phải là sản phẩm đầu tiên mà Trương Ngọc Ánh tin tưởng lựa chọn đồng hành cùng NovaGroup. Trước đó, nữ diễn viên cũng nhiều lần đi tìm hiểu hoặc giao dịch các dự án khác từ nhà phát triển này.