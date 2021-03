Trường mầm non Vinschool Star City Thanh Hóa tuyển sinh khóa I

Áp dụng chương trình mầm non quốc tế IPC vào giảng dạy, Vinschool Star City Thanh Hóa mong muốn xây dựng môi trường giáo dục nơi trẻ có thể phát triển toàn diện.

Hội thảo tuyển sinh và trải nghiệm mới đây của trường mầm non Vinschool Star City Thanh Hóa đã nhận được sự quan tâm lớn từ phụ huynh các bé mầm non từ 18 tháng đến 5 tuổi. Bên cạnh môi trường học tập an toàn, chế độ dinh dưỡng tốt, phụ huynh học sinh sau khi tìm hiểu đã đánh giá cao chương trình học cho trẻ tại trường mầm non quốc tế này.

Sau khi được đội ngũ ban giám hiệu nhà trường chia sẻ những thông tin về Vinschool, nhiều phụ huynh đã quyết định đăng ký cho con theo học tại trường. Theo phụ huynh Trịnh Trí Hiệp, chương trình học theo tiêu chuẩn quốc tế ở Vinschool sẽ tạo tiền đề rất tốt cho các bé khi học lên bậc tiểu học và trung học.

Học sinh trải nghiệm cơ sở vật chất tại trường mầm non Vinschool Star City Thanh Hoá.

"Vui chơi là cách tốt nhất để trẻ khám phá, học hỏi thử nghiệm những ý tưởng mới của mình. Đến với lớp học tại Vinschool Star City Thanh Hóa, các con được vui chơi, khám phá, kích thích sự tò mò, sáng tạo và thể hiện sự tự tin, độc lập của bản thân. Đây là một bước đệm tốt để các con sẵn sàng vào bậc tiểu học”, cô Bùi Thị Thúy Hằng - Hiệu trưởng Vinschool Star City Thanh Hóa cho biết.

Vinschool là đơn vị độc quyền triển khai chương trình mầm non quốc tế IPC tại Việt Nam. Đây là chương trình được công nhận bởi Hiệp hội Quốc gia về giáo dục mầm non NAEYC. Chương trình được triển khai thành công ở 200 điểm trường tại 6 châu lục với hơn 10 triệu học sinh đang theo học. Nội dung chương trình hướng đến việc giúp trẻ nuôi dưỡng sự chủ động và tự lập thông qua việc tự khám phá các sự vật, hiện tượng…

Vinschool là đơn vị độc quyền triển khai chương trình mầm non quốc tế IPC tại Việt Nam.

Theo học chương trình IPC, học sinh được phát triển toàn diện trên 6 lĩnh vực gồm toán học, nghệ thuật ngôn ngữ, cảm xúc - xã hội, nghệ thuật sáng tạo, khoa học, phát triển thể chất và sức khỏe. Các nội dung học tập này giúp học sinh trở nên độc lập, tự tin vào bản thân, trở thành một bước đệm tốt để các em sẵn sàng theo học bậc tiểu học.

Phòng học nghệ thuật của trường.

Bên cạnh chương trình học, phụ huynh còn đánh giá cao về môi trường học tập khi tham quan cơ sở vật chất của trường mầm non Vinschool Star City Thanh Hóa. Nằm trong khu đô thị Vinhomes Star City, trường được thừa hưởng bầu không khí trong lành cùng nhiều tiện ích hiện đại. Khu vực lớp học, hành lang, khuôn viên trường học đều được lắp đặt hệ thống camera an ninh, được kiểm soát bởi quy trình chặt chẽ.

Trường mầm non Vinschool Star City nằm trong khu đô thị Vinhomes Star City, Thanh Hóa.

Bên cạnh vấn đề an toàn học đường, chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày cũng được Vinschool Star City đặc biệt quan tâm. Thực đơn của học sinh được xây dựng phong phú và ngon miệng, dựa trên tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng học đường.

Trường mầm non Vinschool Star City Thanh Hóa sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6, hiện bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh các bé từ 18 tháng đến 5 tuổi. Độc giả ký tại đây hoặc gọi hotline 18006511 để được tư vấn chi tiết.