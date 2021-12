Trường mầm non thiếu giáo viên khi mở cửa trở lại

Nhiều trường mầm non tư thục tại TP.HCM đối diện nguy cơ thiếu giáo viên nếu được mở cửa trở lại.

Ông Tạ Ngọc Việt, chủ hệ thống trường Mầm non Trúc Việt (quận Bình Tân, TP.HCM), cho biết đa số trường mầm non, nhất là khối ngoài công lập, tha thiết mong muốn sớm được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, nếu trường mở thời điểm này cũng rất khó khăn do không sắp xếp được đội ngũ, thiếu giáo viên.

Nhiều trường mầm non tư thục tại TP.HCM vất vả giữ chân giáo viên vì gặp nhiều khó khăn do Covid-19.

Giáo viên "tứ tán"

Theo ông Việt, trường Mầm non Trúc Việt hiện có 2 cơ sở. Do dịch bệnh kéo dài, trường không thể bảo đảm trả đủ lương cho giáo viên nên nhiều người không trụ được, phải tìm việc khác.

"Nếu có quyết định mở cửa trường, chúng tôi nhiều khả năng phải đóng cửa một cơ sở vì không trụ nổi. Giáo viên cũng tản mát đi khắp nơi nên sẽ thiếu" - ông Việt lo ngại.

Ông T.T.Đ. - chủ trường Mầm non A.N có tiếng ở TP Thủ Đức, TP.HCM - cho biết nhiều dự tính tâm huyết về một ngôi trường xanh, thư viện sách… dành cho trẻ mầm non phải dừng lại vì dịch bệnh ảnh hưởng quá nặng nề.

"Ban đầu, trường cố gắng cầm cự, trả mức lương cơ bản cho hơn 15 giáo viên và nhân viên, sau đó giảm xuống còn 50%. Về sau thì không cố gắng được nữa nên chúng tôi thông báo cho các cô giáo chủ động" - ông Đ. ray rứt.

Dịch Covid-19 kéo dài, bậc mầm non chưa có quyết định thời gian mở cửa trường học trở lại nên những trường hợp phải dừng hoạt động không phải là hiếm. Một số cơ sở giáo dục khác cố gắng cầm cự, giữ chân giáo viên theo hướng trả một phần lương để các cô dạy online cho trẻ mầm non nhưng cũng không được bền.

"Sau vài tháng trường trả lương theo ngày, với 3 ngày/tuần cho giáo viên để dạy online miễn phí cho trẻ, cuối cùng thì nhiều người không thể gắn bó với cách làm thời vụ này nên xin nghỉ hẳn. Nếu trường được hoạt động trở lại thì cũng phải mất thời gian dài để tuyển đủ giáo viên" - bà V., chủ trường Mầm non M.C. (quận 7), cho biết.

Theo ông Hà Thanh Hải, Phó Phòng GD&ĐT quận 7, phụ trách bậc học mầm non, cho biết nguy cơ thiếu giáo viên mầm non khi mở cửa lại các trường là điều chắc chắn, nhất là ở khối trường tư thục và các nhóm trẻ.

Sở GD&ĐT TP.HCM nhìn nhận do ảnh hưởng dịch Covid-19, các đơn vị gặp khó khăn trong việc chi trả lương cho lao động theo diện hợp đồng. Các đơn vị ngoài công lập không có kinh phí chi trả tiền thuê mặt bằng, trả lương cho nhân viên và giáo viên nên nhiều cơ sở phải ngừng hoạt động, đội ngũ biến động liên tục.

Lo trẻ thiếu chỗ học

Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM vào đầu tháng 9, năm học 2021-2022, toàn thành phố có 920 trường mầm non ngoài công lập với 16.260 giáo viên và 183.458 trẻ, tăng 3.597 trẻ so với năm học trước. Các cháu học tại những cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chiếm khoảng 54% tổng số trẻ toàn thành phố. Tính cả thành phố, tổng số trẻ độ tuổi mầm non trong năm học này là 339.298, tăng 5.140 cháu so với năm học trước.

Số trẻ mầm non tăng nhưng nhiều cơ sở mầm non ngoài công lập phải ngừng hoạt động, kéo theo nỗi lo thiếu chỗ học cho trẻ khi TP.HCM mở cửa trường trở lại.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho hay đến thời điểm này, qua rà soát về tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, toàn thành phố có 153 trường, nhóm, lớp giải thể và sắp giải thể. Các trường giải thể dẫn đến tình trạng giảm phòng học.

Bà Điệp cũng thông tin ngành GD&ĐT TP.HCM đã có những đề xuất, tham mưu theo hướng các trường công lập trên địa bàn TP Thủ Đức và các quận, huyện tùy tình hình cụ thể tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp nhận hết số trẻ tại các cơ sở bị giải thể vào học, nếu gia đình có nhu cầu.

Đối với vấn đề thiếu giáo viên, bà Lương Thị Hồng Điệp cho biết Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ đề xuất luân chuyển giáo viên từ các trường giải thể, giáo viên mất việc đến những trường ngoài công lập đang trụ lại được nếu có nhu cầu.