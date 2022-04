Trường mầm non ở Hà Nội sẵn sàng đón trẻ quay lại lớp

Ngày 13/4 tới, trường mầm non tại Hà Nội chính thức đón trẻ trở lại. Tính tới thời điểm hiện tại, dù còn nhiều khó khăn, về cơ bản, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất.

Theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội, toàn bộ trẻ mầm non ở các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô sẽ chính thức được trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13/4.

Sau gần 1 năm phải tạm đóng cửa do dịch Covid-19, các cơ sở giáo dục mầm non đang tích cực tập trung rà soát lại hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập cũng như lên phương án chi tiết để đón trẻ.

Trường mầm non A (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chuẩn bị kỹ càng về trang thiết bị phòng, chống dịch. Ảnh: Nhân Dân.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, cô Đinh Thị Phương Lan - Quản lý trường Mầm non Thăng Long Academy - cho hay từ cách đây khoảng 2 tuần, Thăng Long Academy đã “khởi động” sẵn sàng cho phương án đón trẻ tới trường.

“Chúng tôi đã chủ động rà soát lại hệ thống cơ sở vật chất đồng thời gọi lại các cán bộ, giáo viên trước kia, đồng thời thỏa thuận tăng lương để ‘giữ người’. Do đó, gần như 100% nhân sự bao gồm giáo viên, nhà bếp và các bộ phận khác đã sẵn sàng cho ngày mở lại cửa trường”, cô Phương Lan cho hay.

Nhân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, trường Thăng Long Academy cũng tiến hành phun khử khuẩn, tổng vệ sinh các phòng học.

“Tính tới thời điểm hiện tại, qua khảo sát, ít nhất 90% phụ huynh sẽ đưa trẻ tới lớp vào ngày 13/4”, đại diện nhà trường cho hay.

Các giáo viên tiến hành tổng vệ sinh, dọn dẹp để chuẩn bị đón học sinh mầm non vào ngày 13/4. Ảnh: Nhân Dân.

Trong khi đó, theo cô Trương Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng trường Mầm non 10-10 (quận Hoàng Mai), trong những ngày qua, nhà trường cũng đã chủ động vệ sinh, trang trí lại lớp học và các phòng chức năng, sửa chữa lại các thiết bị điện tử, đồ chơi ngoài trời đồng thời rà soát các trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Tại các khu vực quận, huyện khác trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội, trong vài ngày qua, hệ thống các cơ sở giáo dục mầm non cũng tiến hành phun khử khuẩn, tổng vệ sinh, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mở cửa trở lại.

Tại quận Hoàn Kiếm, 100% các trường đều đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, thời khóa biểu, bố trí cơ sở vật chất đảm bảo việc giãn cách, vệ sinh trường lớp, phun khử khuẩn. Các phòng học, phòng y tế, phòng cách ly cũng đã vào trạng thái sẵn sàng.

Điển hình như tại trường Mầm non A, trang thiết bị phòng, chống dịch như khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt đã được ban giám hiệu chuẩn bị đầy đủ. Học sinh sẽ được hướng dẫn đo thân nhiệt từ ngay khu vực cổng. Trong trường hợp phát hiện học sinh có biểu hiện bất thường, các thầy cô giáo sẽ tiến hành cách ly theo nhóm tiếp xúc gần theo đúng phương án đã được phê duyệt.

Trang trí lại lớp học. Ảnh: Nhân Dân.

Tại huyện Gia Lâm, cô Nguyễn Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng trường Mầm non Phú Thị, cho biết vào sáng 13/4, trường Phú Thị sẽ huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác đón trẻ vào mỗi sáng. Nhà trường cũng sẽ tận dụng các đồ dùng có sẵn để phân luồng học sinh từ cổng trường. Khi đó, mỗi lớp sẽ phải có một cô ở dưới sân và một cô ở trên lớp.

Theo thống kê, Hà Nội đang có hơn 500.000 học sinh mầm non, trong đó, khoảng 28% trẻ theo học tại các trường ngoài công lập. Trước đó, để chuẩn bị cho cấp học mầm non trở lại trường, Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã lấy ý kiến cha mẹ trẻ mầm non, kết quả đã có hơn 80% cha mẹ trẻ mầm non thống nhất cho các cháu đi học trực tiếp tại trường.

Đoàn công tác của quận Hoàn Kiếm đã đến kiểm tra việc chuẩn bị đón học sinh đến trường tại Trường mầm non Quang Trung. Ảnh: Nhân Dân.

Việc đi học trực tiếp thực hiện trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh, tổ chức hoạt động bán trú, dạy học 2 buổi/ngày.

Các trường học, các cơ sở giáo dục phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch diễn tập xử lý khi có tình huống cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh là F0; tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn trước và sau buổi học.