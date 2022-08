Trường mầm non cho học trò tô tranh, tri ân 3 cảnh sát cứu hỏa hy sinh

Chiều 10/8, những người dân đi ngang qua Trường Mầm non Họa Mi (đường Dương Quảng Hàm, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị thu hút bởi những bức tranh dán trên cổng trường.

Các bức tranh đều là hình vẽ về lính cứu hỏa theo phong cách hoạt hình, được chính các em nhỏ tại trường tô màu. Bên cạnh đó, một số tranh do các trang mạng vẽ tri ân sự hy sinh của thượng tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy) cùng thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc cũng được dán lên trang trọng.

Các giáo viên giới thiệu về nghề cứu hỏa cho học sinh cũng như câu chuyện về sự hy sinh của 3 cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Zing, chị Trịnh Thị Hiền (sinh năm 1990), hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, cho biết đây là ý tưởng của chị với mong muốn lan tỏa sự sẻ chia và thể hiện lòng biết ơn đến các cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC).

"Khi nghe tin về sự hy sinh của 3 cảnh sát PCCC, tôi rất xót thương. Ngày 5/8, tôi cũng hòa vào dòng người tiễn đưa các cán bộ, chiến sĩ", chị nói.

Sau đó, chị Hiền quyết định cùng các giáo viên trong trường tổ chức buổi học về các ngành nghề, đặc biệt là công việc lính cứu hỏa cho các học sinh và câu chuyện về sự hy sinh của 3 cán bộ, chiến sĩ vừa qua.

"Ban đầu, các bé hào hứng, vui vẻ lắm khi bàn luận về các ngành nghề. Đến lúc được cô giáo kể về vụ hỏa hoạn ở đường Quan Hoa, các bé đều tập trung lắng nghe. Lúc tô tranh, một số bạn hỏi những câu ngô nghê như: 'Cô ơi, nhà cao thế, làm sao các chú vào được?', 'Cô ơi, lửa to thế các chú trở ra làm sao ạ?' khiến tôi và các giáo viên trầm mặc hồi lâu, không biết trả lời ra sao.

Nhiều bé tỏ ra hào hứng khi tham gia hoạt động tô tranh.

Chị Hiền cũng cho hay vì các bé còn quá nhỏ, chỉ từ 1 đến 6 tuổi, trường lựa chọn hoạt động dễ và phù hợp nhất với các em là tô tranh, nghe kể chuyện. Sau khi hoàn thành, một số tác phẩm được dán lên cổng trường, một số cho các em đem về nhà làm kỷ niệm.

Cũng thông qua hoạt động này, chị Hiền hy vọng các em nhỏ có thể học được sự biết ơn, tri ân những người làm công việc có ích cho xã hội.

Chị Hiền hy vọng có thể dạy các học sinh về lòng tri ân sau hoạt động ý nghĩa.

Chị Lê Minh Hạnh (ngụ phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy), phụ huynh học sinh trong trường, bày tỏ sự ủng hộ đối với các hoạt động tương tự.

"Hôm trước Shin (nickname con trai chị Hạnh - PV) về có khoe tôi là được tô tranh xe rồi cảnh sát cứu hỏa ở trường, được các cô kể chuyện. Tôi cũng là hàng xóm của anh Quân (thượng tá Đặng Anh Quân - PV) nên rất đau lòng khi hay tin, muốn dạy con biết thế nào là sự tri ân mà nhiều khi không biết cách. Cảm ơn nhà trường và các cô đã có một cách giáo dục rất hay", chị chia sẻ.

Chiều 1/8, vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke ISIS, số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là hàn xì trong quá trình sửa chữa.

Vụ cháy khiến 3 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ, đó là Đội trưởng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy Đặng Anh Quân, cán bộ Đỗ Đức Việt và chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc. Trước khi hy sinh, 3 cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn và đưa 8 người ra ngoài an toàn.