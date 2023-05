Trường Luật Harvard tụt xuống vị trí thứ 5 trong BXH US News

Trường Luật Harvard tụt xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng mới của US News. Đây là thứ hạng thấp nhất của trường kể từ năm 1990.

Phiên bản cuối cùng của bảng xếp hạng có một số thay đổi đáng chú ý giữa các trường luật danh tiếng. Ảnh: New York Times.

Ngày 11/5, US News & World Report (US News) công bố bảng xếp hạng các trường luật tốt nhất nước Mỹ bất chấp những ồn ào tẩy chay. Do vấn đề dữ liệu, bảng xếp hạng mới này công bố muộn hơn 3 tuần so với dự kiến.

Cụ thể, ngày 11/4, US News công bố một bản xem trước bao gồm 14 trường luật hàng đầu. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, bản xem trước này bị xóa, US News cũng hoãn việc công bố bảng xếp hạng chính thức do vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các trường đại học.

Ông Mike Spivey, chuyên gia tư vấn tuyển sinh của một trường luật, cho biết đỉnh điểm của việc tẩy chay, trì hoãn và sửa đổi có thể đã làm tổn hại đến uy tín lâu dài của bảng xếp hạng US News.

“US News đã tiết lộ top 14, điều đó là sai vì họ đã làm sai dữ liệu của mình. Có vẻ như họ đã thuê một đơn vị bên ngoài để sửa dữ liệu, do đó có sự chậm trễ", ông Spivey nói.

Sự dịch chuyển đáng chú ý

Phiên bản cuối cùng của bảng xếp hạng có một số thay đổi đáng chú ý giữa các trường luật danh tiếng, thậm chí dịch chuyển so với bản xem trước.

Cụ thể, trường Luật Stanford và trường Luật Yale đồng hạng ở vị trí số một, trường Luật (Đại học Chicago) giữ vững vị trí thứ 3 (tương tự bản xem trước). Tuy nhiên, trường Luật Harvard - đứng vị trí thứ 4 ở bảng xếp hạng xem trước - lại tụt xuống vị trí thứ 5. Đây là thứ hạng thấp nhất của trường kể từ năm 1990.

Hiện tại, người phát ngôn của trường Luật Harvard không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về sự thay đổi đó.

Trường Luật Carey của Đại học Pennsylvania đứng ở vị trí thứ 4, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái. Trong khi đó, trường Luật Duke và trường Luật Đại học New York cùng đứng ở vị trí thứ 5 (tăng một bậc so với bản xem trước). Tuy nhiên, thành tích của trường Luật Duke tăng đáng kể so với vị trí thứ 11 ở bảng xếp hạng năm ngoái.

Sự thay đổi của bảng xếp hạng mới được nhìn thấy rõ nhất tại các trường bên ngoài top 14. Cụ thể, 62 trường luật có thứ hạng tăng hoặc giảm 2 bậc, con số này ở bảng xếp hạng năm ngoái là 27. Bên cạnh đó, 27 trường luật đã thay đổi thứ hạng, tăng 20 bậc trở lên (năm ngoái chỉ có 4 trường).

Trường Luật Thomas R. Kline (Đại học Duquesne) có mức tăng cao nhất (tăng 40 bậc), lên vị trí thứ 89. Tiếp đến là trường Luật (Đại học Quốc tế Florida) ở vị trí thứ 60 (tăng 38 bậc).

Trường Luật Thomas R. Kline (Đại học Duquesne) tăng từ vị trí 129 lên vị trí thứ 89. Ảnh: Duquesne University.

"Đại tu" phương pháp xếp hạng

Theo Reuters, những thay đổi đó là kết quả của việc "đại tu" phương pháp xếp hạng của US News, bao gồm tăng trọng số của kết quả việc làm và tỷ lệ vượt qua rào cản, đồng thời giảm trọng số điểm nhập học và điểm tích lũy trung bình.

Cụ thể, trọng số kết quả của sinh viên là 58% (tăng từ 26%). Tỷ lệ việc làm của sinh viên sau 10 tháng tốt nghiệp chiếm 33%. Khảo sát danh tiếng từ các học giả pháp lý, luật sư và thẩm phán đã giảm từ 40% xuống còn 25% (phần duy nhất của bảng xếp hạng không được lấy từ dữ liệu ABA).

Tỷ lệ chọn lọc của sinh viên giảm từ 21% xuống 10%. Điểm nhập học chỉ chiếm 5% trong bảng xếp hạng. Trong khi đó, điểm tích lũy trung bình của bậc đại học là 4%. Cuối cùng, nguồn lực của trường (bao gồm tỷ lệ sinh viên, giảng viên, nhân viên) đã giảm từ 13% xuống còn 7%.

Bà April Barton, Hiệu trưởng trường Luật Thomas R. Kline (Đại học Duquesne) cho rằng trường này tăng 40 bậc nhờ tỷ lệ sinh viên đậu bar exam trong lần đầu tiên (kỳ thi để làm luật sư ở Mỹ) và tỷ lệ việc làm.

“Phương pháp xếp hạng mới của US News đã mang lại sức nặng đáng kể cho những lĩnh vực này - vốn là yếu tố để thúc đẩy thứ hạng của chúng tôi", bà April Barton nói.

Một phát ngôn viên của US News cho biết phương pháp xếp hạng được sửa đổi sau khi diễn ra các cuộc trò chuyện với hơn 100 trường luật. Điều này nhằm đáp ứng với bối cảnh thay đổi của giáo dục đại học.

Trong một tuyên bố ngày 10/5, Ông Eric Gertler, CEO US News, khẳng định bảng xếp hạng mới sẽ là nguồn thông tin quan trọng đối với các sinh viên tương lai.

“Bằng cách tập trung vào các số liệu đo lường kết quả, bảng xếp hạng và dữ liệu của chúng tôi có thể cung cấp những thông tin đầu tiên trong hành trình giáo dục của sinh viên”, ông Eric Gertler nói.