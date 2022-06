Trưởng khoa bệnh viện ở Sơn La bị bắt vì nhận tiền từ Việt Á

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La và Công ty Việt Á đã ký hợp đồng mua bán kit xét nghiệm Covid-19 với tổng giá trị gói thầu là 1,05 tỷ đồng.

Chiều 7/6, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can, lệnh bắt giam ông Lò Văn Chiến (Trưởng khoa Dược của Bệnh viện Đa khoa tỉnh này) về tội Nhận hối lộ, quy định tại Khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Lò Văn Chiến. Ảnh: CAND.

Theo điều tra, tháng 9/2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La và Công ty Việt Á ký hợp đồng mua bán kit xét nghiệm Covid-19. Tổng giá trị gói thầu là 1,05 tỷ đồng .

Quá trình hợp tác, ông Lò Văn Chiến đã giao dịch với đại diện Công ty Cổ phần Việt Á và được cho là nhận tiền % hoa hồng theo thỏa thuận.

Trong đại án Việt Á, đến nay, Bộ Công an đã khởi tố hơn 30 bị can về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Việt Á), danh sách bị can còn có các ông Nguyễn Minh Tuấn (cựu Vụ trưởng Trang thiết bị và Công trình y tế), Nguyễn Nam Liên (Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính), Nguyễn Huỳnh (Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuộc Cục Quản lý dược của Bộ Y tế).

Trong nửa năm qua, công an nhiều địa phương trên cả nước cũng khởi tố, bắt giam hơn 35 bị can gồm các cựu lãnh đạo, cán bộ Sở Y tế, CDC và bệnh viện tại một số tỉnh, thành phố và đơn vị do liên quan đến việc mua kit của Việt Á.

Tối 7/6, Bộ Công an đã khởi tố các ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế), Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch Hà Nội) và Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN) sau khi xác định 3 bị can có nhiều sai phạm trong vụ Việt Á.