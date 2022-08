Trương Hữu Vinh - chàng ca sĩ lấn sân kinh doanh

Trương Hữu Vinh (sinh năm 1995, người Việt gốc Hoa) tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh Đại học Hutech và khóa diễn xuất A.C.T Academy by Kathy Uyen. Từ khi ra mắt cùng nhóm nhạc For7, Hữu Vinh đảm nhận vai trò sub vocalist (hát phụ) và visual (ca sĩ nổi bật), được nhiều người chú ý. Sản phẩm âm nhạc mới nhất của nhóm mang tên “Yêu thật lòng vẫn sai" nhận về gần 1,4 triệu view - không kém cạnh so với MV “Anh đứng đây từ chiều" (đạt 1,7 triệu view) được ra mắt hồi 2021.