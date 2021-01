Trường học xanh - câu chuyện từ bục giảng đến những rừng cây

Từ danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng” tháng 12/2019, VAS tiếp tục đóng góp vào các hoạt động bảo vệ môi trường, quan tâm đến cộng đồng, bên cạnh việc phát triển con người.

Đây cũng là sự khởi đầu cho mục tiêu phát triển bền vững mà Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) đã và đang nỗ lực thực hiện trên nhiều phương diện, nhằm mang đến nền tảng giáo dục chất lượng cao cho các thế hệ học sinh Việt.

Lấy giáo viên làm gốc rễ

Chất lượng giáo dục được xếp thứ 4 trong 17 mục tiêu về “Phát triển bền vững” của Liên Hợp Quốc sau nạn nghèo, đói, sức khỏe và hạnh phúc. Là một trong những đơn vị tiên phong đưa giáo dục chất lượng cao vào giảng dạy tại TP.HCM từ hơn 16 năm trước, đến nay VAS thường xuyên thay đổi để tiếp cận với nền giáo dục thế giới và những bước chuyển của thời đại.

VAS thực hiện cải tiến toàn diện để theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững.

Trường ưu tiên đầu tư cho yếu tố con người, đặc biệt đội ngũ quản lý và giáo viên. Từ gần 40 giáo viên từ ngày đầu thành lập, VAS hiện có hơn 900 giáo viên Việt Nam và nước ngoài đang giảng dạy từ bậc mầm non đến lớp 12 tại 7 cơ sở. Trong đó, 100% giáo viên có trình độ đại học và 15% trình độ từ thạc sĩ trở lên. Bên cạnh việc tham gia vào các hoạt động sáng tạo giáo dục các cấp, đảm bảo kết quả học tập của học sinh, đội ngũ giáo viên VAS cũng truyền cảm hứng, đồng hành với các em trong nhiều dự án cộng đồng như “Thắp sáng tri thức”, “Chắp cánh ước mơ”, “Hành động vì biến đổi khí hậu”…

Chính sách nhân sự hấp dẫn cùng cơ hội phát triển, thăng tiến… giúp VAS quy tụ được đội ngũ giáo viên tài năng, tâm huyết.

Theo đại diện VAS, trường xây dựng môi trường làm việc thân thiện cùng chính sách nhân sự hấp dẫn để thu hút đội ngũ giáo viên trong và ngoài nước.

Chất lượng đầu ra làm thước đo

Năm học 2019-2020 đã trở thành cột mốc đáng nhớ với ngành giáo dục toàn thế giới khi việc học tập của hàng triệu học sinh bị gián đoạn bởi tác động của Covid-19. Tại VAS, các em học sinh khối vẫn hoàn thành năm học với thành tích cao hơn năm ngoái, ở cả hai chương trình Cambridge và giáo dục quốc gia. Toàn hệ thống có 45 học sinh đạt điểm tuyệt đối (A*-A) ở tất cả môn thi các kỳ thi trung học đại chương IGCSE và Tú tài nâng cao AS, A Level của Cambridge.

Theo thống kê của VAS, 100% học sinh lớp 12 tốt nghiệp kỳ thi Tú tài quốc gia, trong đó 92% học sinh đạt điểm trung bình từ 7,0 trở lên. Điểm xét tốt nghiệp bình quân của học sinh VAS là 8,4, cao hơn 15% so với điểm tốt nghiệp bình quân của TP.HCM. Trường xếp thứ 6 trong các trường đạt thành tích cao nhất tại thành phố.

Học sinh VAS đạt kết quả cao ở cả 2 chương trình Cambridge và MOET.

Với đầu ra là chứng chỉ Tú tài quốc tế AS và A Level của Cambridge và/hoặc bằng Tú tài quốc gia, chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6,5+ và chứng chỉ công nghệ truyền thông và thông tin quốc tế Full License; học sinh VAS có nhiều cơ hội săn các học bổng du học.

VAS công bố năm 2020, trường có hơn 20 học sinh lớp 12 và lớp 9 nhận được thư mời nhập học và giành học bổng với tổng giá trị hơn 1 triệu USD từ các trường đại học, trung học nổi tiếng thế giới như University of Amsterdam, King’s College London, University College London, University of Chicago, University of Sydney… Nhiều học sinh khác giành học bổng và lựa chọn học tập tại các trường top của Việt Nam như Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học RMIT Vietnam…

Trách nhiệm xã hội là động lực phát triển

Giáo dục hiện đại không chỉ là câu chuyện từ bục giảng đến những điểm số trên tấm bằng. Giá trị cốt lõi mà trường theo đuổi là đào tạo nên những người trẻ tử tế trước khi chinh phục thành công. Tinh thần này đã nhận được sự đồng lòng và hưởng ứng tích cực từ hàng chục nghìn phụ huynh trong nhiều năm qua với chương trình bồi dưỡng “7 giá trị cốt lõi của học sinh VAS” hay gần đây nhất là dự án môi trường và cộng đồng “Năm học xanh” và “Phát triển bền vững”.

Đào tạo nên những người trẻ tử tế là giá trị cốt lõi của giáo dục tại trường.

Hàng chục dự án học tập và ngoại khóa đã được triển khai để kiến thức trong bài giảng trở thành hành động thiết thực, những sản phẩm tái chế, bức tranh cổ động và mầm xanh ươm trên những khu rừng. Kiến thức được học sinh VAS được thể hiện sinh động qua chuỗi chia sẻ VAS Talks, cuộc thi chạy bộ gây quỹ trồng rừng VAS Green Day Run, cuộc thi vẽ tranh về môi trường VAS Painting Contest, dự án giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế rác - 3 Rs Project và chương trình chia sẻ các giải pháp hỗ trợ cộng đồng - VAS Community Programme.

“Chọn phát triển bền vững làm cội rễ, VAS vững tin và kiên định để theo đuổi sứ mệnh giáo dục”, đại diện trường cho biết.