Trường học ở TP.HCM có ca dương tính với nCoV

Một học sinh lớp 6 của trường THCS - THPT Thạnh An (Cần Giờ, TP.HCM) được xét nghiệm định kỳ ở lớp, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Thông tin được ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, TP.HCM, cho biết trong cuộc họp Ban Văn hóa - Xã hội (Hội đồng Nhân dân TP.HCM) và Sở GD&ĐT TP.HCM vào chiều 8/11.

Ông Xuân thông tin toàn bộ học sinh, giáo viên, nhân viên được xét nghiệm Covid-19 trước khi mở cửa trường. Tuần đầu triển khai dạy học trực tiếp, cả hai trường Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An không phát hiện học sinh, giáo viên mắc Covid-19.

Vào sáng 1/11, khi xét nghiệm định kỳ hàng tuần cho toàn bộ học sinh, trường THCS - THPT Thạnh An ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thông qua test nhanh.

Trao đổi với Zing, thầy Nguyễn Bảo Ngọc, Hiệu trưởng trường THCS - THPT Thạnh An, nói ngay khi phát hiện học sinh có nguy cơ mắc Covid-19, trường cho em này vào phòng cách ly tạm thời, trong khi chờ cơ quan y tế đưa đi xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Kết quả xét nghiệm RT-PCR hai ngày sau khẳng định em này mắc Covid-19.

THCS - THPT Thạnh An là một trong 2 trường đầu tiên mở cửa trở lại đón học sinh ở TP.HCM. Ảnh: Chí Hùng.

Ngày 1/11, tổ an toàn Covid-19 của trường truy vết và xác định có 7 trường hợp tiếp xúc gần với học sinh mắc Covid-19. Những em này và toàn bộ học sinh của lớp được test nhanh, xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, kết quả đều âm tính.

Xác định không có nguy cơ lây lan trong lớp học, trường quyết định cho những học sinh thuộc diện F1 chuyển qua học trực tuyến. Học sinh còn lại của lớp vẫn đến trường học bình thường.

"Đến nay, sức khỏe của học sinh F0 và những em khác đều tốt. Đây là tình huống đã đặt ra và được diễn tập trước khi mở cửa trường trở lại nên chúng tôi xử lý nhanh, phối hợp nhịp nhàng với ngành y tế", thầy Ngọc nói.

Sáng thứ hai hàng tuần, toàn bộ học sinh, giáo viên đều được test nhanh để kiểm soát nguy cơ lây lan của dịch bệnh.

Xã đảo Thạnh An là nơi đầu tiên của TP.HCM cho mở cửa trường học vào ngày 20/10. 238 học sinh ở 5 khối lớp gồm 1, 2, 6, 9, 12 tại hai trường Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An đi học trực tiếp. Hàng tuần, UBND huyện Cần Giờ đánh giá lại tình hình tổ chức học tập, có phương án xử lý tình huống phát sinh.