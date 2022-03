Trương Học Hữu trở lại màn ảnh sau 6 năm

Nam nghệ sĩ sẽ góp mặt trong bộ phim thuộc thể loại hành động "Mặt trận hải quan".

Ngày 18/3, On đưa tin Trương Học Hữu tham gia diễn xuất trong dự án Mặt trận hải quan. Anh sẽ đóng chính cùng Tạ Đình Phong, Lưu Nhã Sắt. Vai diễn của "Ca thần" Hong Kong chưa được nhà sản xuất tiết lộ.

Theo On, Mặt trận hải quan đánh dấu sự trở lại với lĩnh vực phim ảnh của Trương Học Hữu sau 6 năm vắng bóng. Tác phẩm gần nhất của nam nghệ sĩ là Từ Vegas tới Macau 3 (Thần bài 3). Khi đó, anh hợp tác với đạo diễn Vương Tinh, cùng hàng loạt tên tuổi như Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Trương Gia Huy, Lưu Gia Linh. Tuy nhiên, phim bị đánh giá thấp về nội dung, có doanh thu phòng vé bết bát.

Trương Học Hữu trở lại màn ảnh rộng với Mặt trận hải quan. Ảnh: HK01.

HK01 cho biết Mặt trận hải quan sẽ khai máy vào cuối tháng 3 sau 2 tuần tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại Hong Kong. Phim do Khâu Lễ Đào đạo diễn, Tạ Đình Phong chỉ đạo võ thuật - hành động.

Trương Học Hữu sinh năm 1961, là một trong Tứ đại thiên vương Hong Kong cùng Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Quách Phú Thành. Họ từng làm khuynh đảo giới giải trí châu Á thập niên 1990.

Tài tử được mệnh danh là Ca Thần (thiên vương hát hay nhất) của Hong Kong. Trương Học Hữu nổi tiếng với rất nhiều bản hit kinh điển như Loving You A Little More Each Day, Đợi em đến hoa cũng tàn, Nụ hôn ly biệt...

Bên cạnh lĩnh vực âm nhạc, Trương Học Hữu còn thành công ở vai trò diễn viên. Anh lấn sân sang diễn xuất từ năm 1986, gây ấn tượng với các phim Tiếu ngạo giang hồ (1990), Đông tà tây độc, Đặc cảnh đồ long, Thiến nữ u hồn, Hoàng Phi Hồng.