Trương Học Hữu rao bán bất động sản giá 55 triệu USD

Ngôi sao Hong Kong bán bất động sản mua từ năm 1993 để dọn về sống ở cơ ngơi mới.

Theo South China Morning Post, Trương Học Hữu đang rao bán bất động sản thông tầng trong tòa The Somerset ở Vịnh Repulse, Hong Kong. Ban đầu, đây là hai căn hộ riêng biệt, được vợ chồng anh mua lần lượt vào năm 1993 và 2004 với tổng trị giá 5,7 triệu USD .

Giá bất động sản đến nay đạt mốc bán ra 55 triệu USD , tức gần 10 lần giá trị mua. Được biết, căn hộ có 4 chỗ đậu xe hơi và bên trong tòa nhà cũng xây dựng hồ bơi, sân chơi trẻ em.

Giải thích cho trị giá leo thang này, tờ báo cho hay cơ ngơi của Trương Học Hữu nằm ở vị trí đắc địa, khu vực được biết có những bất động sản đắt giá nhất Hong Kong, thậm chí một số đắt đỏ hàng đầu thế giới.

Bất động sản của Trương Học Hữu nằm ở vị trí đắc địa nhất nhì Hong Kong. Ảnh: South China Morning Post.

Từ những năm 1980, tòa The Somerset đã đón khách vào ở. Giá cho căn 3 phòng ngủ thời đó đã vào khoảng 12,3 triệu USD , trong khi phí thuê cũng vài chục nghìn USD/tháng.

"Vợ chồng Trương Học Hữu đã chuyển đến nhà mới nên quyết định bán căn này. Anh cùng vợ và hai con Zoe (20 tuổi) và Zie (15 tuổi) đã sống ở đây từ khi nó mới được sửa lại", nguồn tin nói.

Tại Hong Kong, Trương Học Hữu được gọi là đại gia bất động sản. Anh sở hữu ít nhất 5 bất động sản giá trị. South China Morning Post cho hay tài tử sinh năm 1961 đã đầu tư hơn 103 triệu USD vào lĩnh vực này.

Tất cả tài sản Trương Học Hữu sở hữu đều cho thuê, ngoại từ căn hộ gia đình anh đang sống. Trong danh mục đầu tư, Học Hữu có căn hộ ở Elm Tree Towers được bán với giá 5,5 triệu USD , giá thuê hàng tháng hơn 9.000 USD , trong khi căn áp mái ở Vịnh Repulse có giá đến 23 triệu USD .

Trương Học Hữu bắt đầu kinh doanh bất động sản từ năm 1990. Dù có nhiều thông tin cho rằng anh từng phá sản do khoản đầu tư xấu, đến nay anh vẫn là một trong những người giàu nhất giới giải trí.

Tạp chí Forbes đưa Trương Học Hữu vào danh Những ngôi sao Trung Quốc giàu nhất năm 2017. Lúc đó, anh đứng thứ 57 với giá trị tài sản ròng 18,5 triệu USD . Hiện con số đã tăng lên gấp nhiều lần.

Anh là một trong Tứ đại thiên vương Hong Kong thập niên 1990. Ảnh: South China Morning Post.

Là một trong Tứ đại thiên vương Hong Kong cùng Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Quách Phú Thành, Trương Học Hữu từng làm khuynh đảo giới giải trí châu Á hồi thập niên 1990.

Tài tử từng được mệnh danh là Ca Thần (thiên vương hát hay nhất) của Hong Kong. Trương Học Hữu nổi tiếng với rất nhiều bản hit kinh điển như Loving You A Little More Each Day, Đợi em đến hoa cũng tàn, Nụ hôn ly biệt...