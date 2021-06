Trường học Brazil phải đóng cửa vì e ngại tội phạm trả thù

Một thành phố ở Brazil đã ra lệnh đóng cửa các trường học và đình chỉ các phương tiện giao thông công cộng vì lo ngại các cuộc tấn công trả thù từ băng nhóm tội phạm.

Sau khi cảnh sát bắn chết một người bị cáo buộc là thủ lĩnh của đường dây buôn bán ma túy, các băng đảng tội phạm tại Brazil đã trả thù bằng cách tấn công hàng loạt các địa điểm công cộng, Guardian đưa tin.

Chính quyền bang Amazonas cho biết, hàng chục xe buýt, tòa nhà, ngân hàng và các phương tiện di chuyển ở Manaus - thủ phủ bang Amazonas - đã bị các tổ chức tội phạm nhắm đến để trả thù. 21 phương tiện đã bị đốt cháy.

Một chiếc xe buýt bị đốt cháy trên đường phố Manaus của Brazil. Ảnh: Reuters.

Giữa ban ngày hôm 6/6, những kẻ tấn công đã ném bom xăng vào các trạm xe buýt và ngân hàng. Theo tờ O Globo đưa tin, băng nhóm tội phạm còn tấn công một đồn cảnh sát gần cảng Manaus.

Hung thủ đã xuống xe và ném quả lựu đạn trước cổng đồn cảnh sát nhưng may mắn không phát nổ. Không có báo cáo về thương tích được ghi nhận.

Cùng ngày, Thống đốc Wilson Lima đã phải yêu cầu triển khai lực lượng vệ binh quốc gia.

Cho đến nay, 29 người bị tình nghi thực hiện các vụ tấn công đã bị bắt giữ, ban thư ký an ninh của bang Amazonas cho biết. Trong số đó, 27 người trực tiếp tham gia vào vụ bạo động và 2 người còn lại lên kế hoạch cho các cuộc tấn công.

Cư dân Manaus cho biết họ cảm thấy sợ phải ra ngoài do những lời đe dọa lan truyền trên mạng xã hội sau các vụ tấn công.

“Chúng tôi đã tăng cường nhiều cuộc tuần tra”, ông Louismar Bonates, thư ký an ninh bang Amazonas, cho biết. Ông nói thêm cảnh sát đã thiết lập các trạm kiểm soát trên khắp Manaus và tiểu bang. “Mọi người có thể ra khỏi nhà và đi lại tự do. Cảnh sát đang xuống đường để đảm bảo an toàn”.

Hiện dịch vụ xe buýt đã được khôi phục hoạt động vào ban ngày nhưng sẽ vẫn tiếp tục tạm dừng chuyến vào ban đêm.

Theo ông Louismar Bonates, các cuộc tấn công đã được ra lệnh từ nhà tù để báo thù cho cái chết của Erick Batista Costa, còn được gọi là "Dadinho".

Dadinho bị cáo buộc là buôn ma túy và đã bị cảnh sát bắn chết vào đêm 5/6 ở khu Redençao, phía tây Manaus, chính quyền địa phương cho biết.

Các cuộc tấn công cũng xảy ra ở các thành phố khác như Parintins và Careiro Castanho.