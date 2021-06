Trương Hinh Dư: 'Tôi không còn là gái hư ở showbiz'

Mỹ nhân gợi cảm một thời của showbiz Hoa ngữ buông bỏ danh tiếng, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên người chồng quân nhân.

Trước khi yên bề gia thất, Trương Hinh Dư bị gọi là "gái hư" của showbiz Hoa ngữ với đời tư tràn ngập scandal. Cô thường được nhớ tới qua những tai tiếng như ăn chơi hư hỏng, chụp ảnh gợi cảm và những mối tình thị phi.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn, người đẹp chiếm trọn cảm tình của công chúng vì dũng cảm từ bỏ hào quang showbiz, sống kín tiếng bên người chồng là lính đặc chủng - Hà Tiệp.

Sina bình luận: "Trương Hinh Dư giờ đây đã là nghệ sĩ được giới chức và khán giả Trung Quốc ưu ái. Nữ diễn viên giờ vượt mặt đối thủ Phạm Băng Băng".

"Tôi không còn là gái hư ở showbiz", Trương Hinh Dư nói trên Elle.

Mỹ nhân thị phi một thời

Trương Hinh Dư sinh năm 1987, từng được biết đến với hình ảnh "bản sao của Phạm Băng Băng". Nữ diễn viên tham gia diễn xuất trong các phim như Sư tử Hà Đông 2, Tinh trung Nhạc Phi, Phong thần bảng, Thần điêu hiệp lữ, Thiên long bát bộ, Lộc Đỉnh ký, Võ Mỵ Nương truyền kỳ...

Nhưng, thành tựu nghệ thuật của Trương Hinh Dư không được nhớ đến nhiều như những tranh cãi đời tư.

Nữ diễn viên từng được biết đến là "bản sao của Phạm Băng Băng". Ảnh: Sina.

Song Trương Hinh Dư chia sẻ cô chấp nhận và dần học cách "miễn dịch" với những chỉ trích từ đám đông. "Quá khứ là một phần cuộc đời tôi, hiện tại hay tương lai cũng như vậy. Tôi đã tô màu cho cuộc sống của mình, sao có thể chối bỏ chỉ vì lỡ pha nhầm màu đen", người đẹp giãi bày trên tạp chí GQ.

Mỹ nhân Tô Châu vấp phải thị phi khi quá khứ nổi loạn bị báo chí phanh phui. Khi còn ở tuổi thành niên, nữ diễn viên có tiếng ăn chơi đua đòi và nghi vấn nằm trong đường dây gái gọi.

Trương Hinh Dư bị chỉ trích khi đăng ảnh tình cảm với tài tử Ngô Trác Hy, lộ ảnh "giường chiếu" với bạn trai cũ. Sau đó, là màn đấu tố tình ái ồn ào giữa sao nữ - Lý Thần - Phạm Băng Băng khiến cô bị công chúng quay lưng, phải đến bệnh viện điều trị trầm cảm và sang Pháp du học ngắn hạn để tránh thị phi.

Lùm xùm đời tư khiến hình tượng Trương Hinh Dư xấu đi trong mắt công chúng. Dư luận Trung Quốc cho rằng người đẹp Thiên long bát bộ là mẫu nghệ sĩ không nhiều tài năng nhưng có thừa thủ đoạn. Họ xếp cô vào top chân dài, não ngắn, tai tiếng.

Chuyện tình với chàng lính đặc chủng

Tháng 8/2018, Trương Hinh Dư tổ chức hôn lễ với quân nhân cao cấp Hà Tiệp. Cặp đôi kết duyên sau show Kỳ binh thần khuyển, và quyết định về chung nhà sau 6 tháng hẹn hò.

Đám cưới của cô được tổ chức tại khách sạn 5 sao ở Thượng Hải. Lễ cưới của Trương Hinh Dư và Hà Tiệp không có sự tham gia của nghệ sĩ trong showbiz. Sina tiết lộ nữ diễn viên không có nhiều bạn bè trong giới. Thêm vào đó, vợ chồng cô muốn hôn lễ diễn ra kín đáo.

Trương Hinh Dư kết hôn với Hà Tiệp sau 6 tháng hẹn hò. Ảnh: Sohu.

Cuộc hôn nhân của Trương Hinh Dư và Hà Tiệp từng là đề tài bàn tán sôi nổi của công chúng Trung Quốc.

Nhiều người chê bai quá khứ đen và gia thế của Trương Hinh Dư không xứng với lính đặc chủng đội chống khủng bố. Gia đình bên chồng cô được cho là có tiếng nói trong ngành quân đội Trung Quốc với 3 đời làm quân nhân.

Chưa kể, cặp đôi còn có mức sống chênh lệch lớn. Theo Sohu, người đẹp sinh năm 1987 có thu nhập hàng năm gần 10 triệu USD , trong khi tiền lương hàng tháng của Hà Tiệp chỉ vỏn vẹn 1.000 USD .

Trên Sina, nữ diễn viên nói biết hết những bình luận cười nhạo đó, nhưng cô bỏ ngoài tai. Cô chia sẻ chỉ qua một thời gian ngắn gặp gỡ đã tin rằng Hà Tiệp chính là chồng mình.

Từng sống nổi loạn và chìm đắm trong cô đơn, Trương Hinh Dư bày tỏ chỉ tìm thấy sự ấm áp và an toàn khi ở bên Hà Tiệp. Tuổi thơ không êm đềm, thiếu thốn tình cảm gia đình khiến cô càng thêm khao khát có được hạnh phúc thực sự.

"Tôi từng nghĩ nếu sau này kết hôn, nhất định không phải đến tuổi rồi, càng không phải vì điều kiện của hai bên gia đình phù hợp. Chỉ có một nguyên nhân: Gả cho anh ấy, gả cho tình yêu. Và đúng năm 31 tuổi, tôi đã tìm được mảnh ghép của bản thân", Trương Hinh Dư nói.

Trên Elle, người đẹp Phong thần bảng chia sẻ cuộc hôn nhân của cô và Hà Tiệp từng bị nhà chồng phản đối dữ dội: "Lần đầu gặp tôi, bố chồng đã nhìn thẳng vào mặt tôi, rồi nói: 'Có chết cũng không đồng ý để con trai kết hôn với nghệ sĩ trong showbiz. Hai đứa kết thúc đi'".

Không từ bỏ, Trương Hinh Dư đứng lên bảo vệ tình yêu. Cô cho biết bản thân đã học bố chồng, nhìn thẳng vào mắt ông và nói với giọng kiên định: "Cháu sẽ từ bỏ tất cả để ở bên Hà Tiệp. Hãy tin và cho cháu cơ hội".

Thái độ của mỹ nhân sinh năm 1987 khiến cha Hà Tiệp thay đổi cái nhìn, gật đầu đồng ý cho cặp đôi tiến đến hôn nhân.

"Tôi không phải người phụ nữ có đời tư sạch. Tôi từng vấp ngã nhiều lần, hứng chịu vô vàn chỉ trích. Khi tôi gặp anh ấy, tôi hiểu rằng đây là người đàn ông mình có thể trông cậy và sống trọn đời với tình yêu. Đừng dễ dàng buông tay hạnh phúc trước mắt nếu bạn chưa từng đấu tranh để bảo vệ nó", cô chia sẻ.

Cuộc sống bình dị

Sau đám cưới giản dị, ấm cúng, Trương Hinh Dư không còn thường xuyên hoạt động trong showbiz. Người đẹp cũng dẹp bỏ được những scandal trong quá khứ. Đầu năm 2019, cô hạnh phúc đón con gái đầu lòng.

Trên Sina, Trương Hinh Dư cho biết ba năm làm vợ Hà Tiệp là quãng thời gian cô được hưởng thụ niềm vui cuộc sống đúng nghĩa. Gia đình nữ diễn viên hiện sống ở ngoại ô Bắc Kinh.

Nàng "Lý Mạc Sầu" thừa nhận sau khi lập gia đình, tính cách và lối sống của cô thay đổi rất nhiều. "Tôi ngày trước là cô gái ưa tiệc tùng, nhưng giờ đây thế giới của tôi chỉ có chồng và con gái", sao nữ nói.

Vườn nhà ngập tràn hoa thơm, trái ngọt của Trương Hinh Dư. Ảnh: Weibo.

Trên trang cá nhân, Trương Hinh Dư chia sẻ cuộc sống gần gũi thiên nhiên, trở thành bà nội trợ đảm đang khi học nấu các món ăn mà ông xã và con gái yêu thích. Vừa qua, cô khiến khán giả thích thú khi đăng tải hình ảnh khoe vườn nhà với nhiều hoa thơm, trái ngọt.

Theo Sohu, vườn nhà của Trương Hinh Dư có diện tích gần 1.000 m2, do chính tay cô vun trồng và chăm sóc các loại hoa, rau củ quả và cây ăn trái. Ngoài ra, nữ diễn viên còn nuôi lợn.

Nói về lối sống điền viên trên, Trương Hinh Dư cho biết đó là điều cô luôn khao khát. "Lăn lộn trong showbiz đủ lâu, tôi hiểu đâu là sự bình yên cần thiết cho mình. Mỗi độ hoa nở, tôi sẽ mời gia đình và bạn bè thân thiết đến chơi, vừa uống trà vừa thưởng thức cảnh đẹp. Hoa, rau củ và trái cây cứ đến lúc thu hoạch lại mang biếu mọi người", người đẹp 34 tuổi chia sẻ trên GQ.

"Trương Hinh Dư giờ mạnh mẽ như đàn ông"

Tháng 11/2019, Trương Hinh Dư cắt mái tóc dài để đảm nhận vai diễn nữ quân nhân trong Hào thủ vào vị trí - bộ phim truyền hình được nhà nước đầu tư. Sự thay đổi hình ảnh sang phong cách cá tính, sang trọng của cô nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Trong chương trình Mom, You Are So Beautiful, Trương Hinh Dư chia sẻ việc cắt ngắn mái tóc không đơn thuần là thay đổi hình ảnh, mà còn là cách cô rũ bỏ con người cũ, bắt đầu sống cuộc đời mới, tích cực hơn.

"Hà Tiệp từng bảo tôi không còn là người phụ nữ Tô Châu dịu dàng. Đúng vậy, Trương Hinh Dư giờ mạnh mẽ như đàn ông. Việc kết hôn, làm mẹ khiến cô ấy trưởng thành hơn", sao nữ nói.

Trương Hinh Dư rũ bỏ hình tượng người phụ nữ dịu dàng. Ảnh: iFeng.

Cây viết Tuyết Cần hãng thông tấn Tân Hoa Xã nhận định: "Trương Hinh Dư rực lửa, hoang dại, thậm chí còn thách thức nguyên tắc sống còn trong showbiz. Nhìn cái cách Trương Hinh Dư đối mặt và bước qua giai đoạn đen tối, không khâm phục cũng phải kính nể".

Tuyết Cần nhận định Thư Kỳ sau nhiều năm cố gắng đã tẩy được quá khứ đóng phim cấp 3, và Trương Hinh Dư cũng đang làm được điều đó nhờ thay đổi lối sống.

"Ngành giải trí vốn công bằng. Khán giả lại càng công bằng hơn nữa bởi họ là thẩm phán. Không phải cứ thanh minh, giải thích là thay đổi được cái nhìn mà phải chứng minh bằng thái độ, hành động. Nghệ sĩ có bản lĩnh là người biết biến những lời nhục mạ, nhạo báng trở thành tấm gương soi xét bản thân, rồi liều mạng thay đổi và phấn đấu", cây bút của Tân Hoa Xã nhận xét.

Trương Hinh Dư vừa nhận được sự yêu thích với vai phụ trong bộ phim Hạnh phúc trong tầm tay, đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du. Từ đầu năm đến nay, cô tham gia 4 show giải trí Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2, Cục tình báo sao Hỏa, Make Life Beautiful và Mom, You Are So Beautiful.

Theo Sina, mới đây, khán giả Trung Quốc đã thể hiện sự mong mỏi Trương Hinh Dư sớm trở lại màn ảnh vì cho rằng cô mê đắm cuộc sống điền viên, bỏ bê sự nghiệp diễn xuất. Do nhận được quá nhiều tin nhắn hối thúc của người hâm mộ, nữ diễn viên phải lên tiếng trấn an, đồng thời cho biết sẽ sớm tìm kịch bản mới.