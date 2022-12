Trương Gia Nghê đẹp sang chảnh lấn át dàn mỹ nhân 9X

Nữ diễn viên trẻ sinh năm 1997 Điền Hi Vi được khán giả khen ngợi với tạo hình cô dâu xinh đẹp và nghệ thuật. Từ khóa liên quan tới Điền Hi Vi cũng nằm top 3 trên mạng xã hội Weibo. Điền Hi Vi vừa có tác phẩm Khanh khanh nhật thường lên sóng khá thành công. Nhờ đó, cô bước vào nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 gây chú ý nhất cùng Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Bạch Lộc...