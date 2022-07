Trương Gia Hân rời showbiz sau vụ lộ video 18+

Hình ảnh Trương Gia Hân bị hoen ố sau bê bối tình dục. Cô phải dừng hoạt động trong ngành giải trí.

Ngày 12/7, HK01 đưa tin Trương Gia Hân đã tạm dừng mọi hoạt động trong ngành giải trí sau bê bối lộ clip nóng, kinh doanh tình dục với người hâm mộ. Trước việc video nhạy cảm bị lan truyền trên mạng và nguồn gốc của chúng, nữ diễn viên chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Theo HK01, Trương Gia Hân giữ tâm trạng bình thản giữa làn sóng chỉ trích từ dư luận. Trên trang cá nhân, cô đăng tải nhiều khoảnh khắc vui vẻ đời thường.

Hình tượng Trương Gia Hân sụp đổ vì bê bối. Ảnh: HK01.

Hình ảnh nhạy cảm của Trương Gia Hân bị phát tán trên mạng xã hội vào ngày 8/7. Những clip nóng bị rò rỉ từ tài khoản Patreon của nữ diễn viên trẻ.

Theo HK01, Patreon là nền tảng dành cho người dùng trên 18 tuổi, trang web cho phép người sáng tạo nội dung đăng ảnh, video riêng tư và đặt ra các mức giá để người đăng ký kênh trả tiền và xem chúng.

On cho biết Trương Gia Hân có thể kiếm hơn 90.000 USD /tháng qua việc tận dụng triệt để lợi thế ngoại hình gợi cảm. Các hội viên được người đẹp sinh năm 1996 chia làm 9 nhóm dựa trên mức độ hào phóng.

Người hâm mộ mất khoảng 3- 20 USD nếu chỉ xem ảnh và trò chuyện thông thường với nữ diễn viên. Với nhóm khách hàng ở cấp độ VIP ( 1.000 USD /tháng) và Only U ( 10.000 USD /tháng), họ có đặc quyền xem những hình ảnh riêng tư tối mật và giao lưu trực tiếp với Trương Gia Hân.

Theo On, tai tiếng tình dục đang ảnh hưởng đến sự nghiệp nghệ thuật non nớt của Trương Gia Hân. Cô hiện vấp phải làn sóng tẩy chay từ dư luận Hong Kong vì có hành vi kinh doanh tình dục không đứng đắn với người hâm mộ.

Trương Gia Hân sinh năm 1996. Năm 2014, cô từ bỏ công việc tiếp viên hàng không, bước chân vào lĩnh vực sáng tạo nội dung và ngành giải trí. Trương Gia Hân làm KOL và người mẫu chụp ảnh gợi cảm để tên tuổi được chú ý.

Sau 6 năm khởi nghiệp, Trương Gia Hân có vai diễn đầu tiên. Người đẹp từng diễn xuất trong phim You Are The One (2020) và IT Dog (2022). Cô đóng vai phụ trong hai tác phẩm nói trên.

Sau khi được công chúng đón nhận với IT Dog, Trương Gia Hân chuyển sang hình tượng trong sáng, ngọt ngào. Cô xóa nhiều bộ ảnh gợi cảm từng chụp trước đây trên trang cá nhân.