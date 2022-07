Trương Gia Hân lộ clip nóng do chat sex?

Loạt video nhạy cảm của Trương Gia Hân gây xôn xao dư luận Hong Kong. Cô còn vướng cáo buộc mồi chài người hâm mộ chat sex.

Ngày 9/7, On đưa tin mạng xã hội Hong Kong lan truyền video nhạy cảm được cho là của nữ diễn viên Trương Gia Hân. Cô gái trong clip có ngoại hình giống Trương Gia Hân đến 99%, mặc trang phục khiêu gợi và làm những động tác dung tục.

Theo On tìm hiểu video bị rò rỉ từ trang web giao lưu có trả phí của Trương Gia Hân với người hâm mộ. Các hội viên được người đẹp sinh năm 1996 chia làm 9 nhóm dựa trên mức độ hào phóng.

Trương Gia Hân hiện là nghệ sĩ thuộc quản lý của đài ViuTV. Ảnh: HK01.

Người hâm mộ mất khoảng 3- 20 USD nếu chỉ xem ảnh và trò chuyện thông thường với nữ diễn viên. Với nhóm khách hàng ở cấp độ VIP ( 1.000 USD /tháng) và Only U ( 10.000 USD /tháng), họ có đặc quyền xem những hình ảnh riêng tư tối mật và giao lưu trực tiếp với Trương Gia Hân. Ngôi sao của đài Viu TV hiện vướng cáo buộc chat sex.

HK01 liên hệ với Trương Gia Hân, nhưng không nhận được phản hồi về vụ việc.

Sự cố đầu tiên trong chặng đường hoạt động nghệ thuật đang ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của nữ diễn viên trẻ. Việc bị cho là có hành vi không đứng đắn khiến Trương Gia Hân vấp phải làn sóng tẩy chay từ công chúng xứ Hương Cảng.

Trương Gia Hân sinh năm 1996. Cô vào ngành giải trí từ năm 2014 sau khi bỏ công việc tiếp viên hàng không. Trương Gia Hân ra mắt với vai trò người mẫu, diễn viên. Người đẹp từng diễn xuất trong phim IT Dog, You Are The One.